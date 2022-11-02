【時代終結】Google Hangouts正式關閉　網頁版今日終止服務

▲ 今年7月，Google關閉手機應用程式版Hangouts，正式從Google Play和App Store下架。（Google）

Google即時通訊及視像通話軟件Hangouts，其手機應用程式版本已於今年7月終止服務。Google表示，網頁版Hangouts（https://hangouts.google.com/）亦會於今天（2日）終止服務，意味該軟件將完全關閉。

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Google Hangouts於2013年推出，由於可支援Android、iOS以及Chrome等多個平台，因此深受用戶歡迎，該App下載量更高達50億次。直至2017年，Google開發Google Meet和Google Chat，作為獨立的企業通訊產品及Google Workspace辦公室軟件的一部分，逐步取代Hangouts的角色。

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今年7月，Google關閉手機應用程式版Hangouts，正式從Google Play和App Store下架，停止接收新用戶。同時，Google也將Google Chat設定成Workspace的默認應用程式，試圖將Workspace用戶從Google Hangouts轉移到Google Chat，以擴大其滲透率。

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責任編輯：陳卓賢