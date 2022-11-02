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【消費著數】BoC Pay推出「驚喜星期五」積分折扣簽帳優惠　新客戶可領50元迎新電子優惠券

理財智慧 15:51 2022/11/02

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中銀香港BoC Pay推出全新「驚喜星期五」，客戶可以於Boc Pay以中銀信用卡積分當錢使，另有「$50迎新獎賞」，新客用Boc Pay消費滿指定額即可領取電子優惠券。

同場加映：【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

由11月至12月，連續9個星期五，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可於BoC Pay內每200積分當作港幣1元使用，即以8折積分優惠抵銷簽帳；持有中銀信用卡滿11年或以上的客戶，更可以每160積分當作港幣1元使用，即以64折積分優惠抵銷簽帳。所有於星期五的簽帳，於7日內隨時可以用簽帳日的折扣積分優惠作抵銷簽帳。

【定存優惠】 港銀存款利率愈搶愈高 嚴選1萬元最高息定存之選  定存以外有哪些穩健選擇?【見下頁

    點擊圖片放大
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另外，為方便客戶享受電子支付便利，全新客戶只要下載並成功綁定BoC Pay，即可享「$50迎新獎賞」優惠2，只要於指定零售商店與食肆消費滿港幣20元，包括Pacific Coffee、U購select、VanGO便利店、百佳、屈臣氏、譚仔及譚仔三哥，即可使用所領取的五張港幣10元商戶電子優惠券。

同場加映：【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

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撰文 : 陳楚琨

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