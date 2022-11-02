【消費著數】BoC Pay推出「驚喜星期五」積分折扣簽帳優惠　新客戶可領50元迎新電子優惠券

中銀香港BoC Pay推出全新「驚喜星期五」，客戶可以於Boc Pay以中銀信用卡積分當錢使，另有「$50迎新獎賞」，新客用Boc Pay消費滿指定額即可領取電子優惠券。

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由11月至12月，連續9個星期五，BoC Pay客戶累積持有的中銀信用卡積分，均可於BoC Pay內每200積分當作港幣1元使用，即以8折積分優惠抵銷簽帳；持有中銀信用卡滿11年或以上的客戶，更可以每160積分當作港幣1元使用，即以64折積分優惠抵銷簽帳。所有於星期五的簽帳，於7日內隨時可以用簽帳日的折扣積分優惠作抵銷簽帳。

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另外，為方便客戶享受電子支付便利，全新客戶只要下載並成功綁定BoC Pay，即可享「$50迎新獎賞」優惠2，只要於指定零售商店與食肆消費滿港幣20元，包括Pacific Coffee、U購select、VanGO便利店、百佳、屈臣氏、譚仔及譚仔三哥，即可使用所領取的五張港幣10元商戶電子優惠券。

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