【中國聯通762】聯通獲市監局批准與騰訊設立混改合營公司　內媒：不涉母公司股權變更　聯通：正在推進過程中（第三版）

▲ 【中國聯通762】聯通獲市監局批准與騰訊設立混改合營公司 A股漲停、港股因打風早收市錯失升幅

國家市場監管總局批准中國聯通 （00762） 與騰訊 （00700） 設立混改新公司，聯通A股（滬：600050）周三（2日）下午2時起抽升近10%至漲停，最終收報3.75元人民幣，成交額10.70億人民幣，由於香港發出8號風球，港股下午1時55分後已暫停交易，聯通港股收報3.38元，升1.20%，成交額4,053萬元。

內地傳媒引述接近聯通人士指，混改新公司不涉及母公司股權變更，絕非市場面理解的混合所有制改革，而是一個普通的投資行為，即兩家公司出錢成立合資公司。另外，中信集團及騰訊大股東 Naspers集團子公司Prosus早前已否認騰訊股權轉讓傳聞，以及中移動及騰訊上周亦否認入股騰訊傳聞，亦令市場以為今次跑出了 聯通。

聯通：與騰訊的合營企業主要從事內容分發網絡和邊緣計算業務

中國聯通於上交所發公告指，基於公司全面挺進數字經濟的戰略需要，旗下子公司聯通創投擬與騰訊創投新設合營企業，主要從事內容分發網絡（CDN）和邊緣計算業務，立足於自主研發，形成完整的CDN/MEC平台能力、運營能力和產品創新能力。前述經營者集中申報獲批事項已於2022年10月27日在國家市場監督管理總局網站公告。

聯通指，合營企業的組建正在推進過程中，尚未完成設立登記，對公司當前生產經營無重大影響，長遠看有利於放大雙方優勢，壯大CDN、邊緣計算產業鏈。

聯通續指，騰訊是公司的長期戰略投資者之一。該事項為公司與騰訊開展的正常業務合作，涉及投資金額未達到《上海證券交易所股票上市規則》應當披露的標準。

據國家市場監管總局官網10月27日發布的《2022年10月17日至10月23日無條件批准經營者集中案件列表》顯示，聯通創新創業投資有限公司與深圳市騰訊產業創投有限公司新設合營企業案獲無條件批准，審結時間為10月18日。

騰訊副總裁擔任聯通董事

此外，據企查查APP顯示，騰訊高級執行副總裁盧山同時擔任中國聯通董事職務。至於成立於2021年的深圳市前海新型互聯網交換中心有限公司，聯通創新創業投資有限公司持股18%，深圳市騰訊產業創投有限公司持股5%。

（第二版新增市場消息，第三版新增聯通公告）

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編輯：李哲毅