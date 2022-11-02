【小老闆生意經@iM網欄】旅遊未復常 零售業轉好仍需時

隨多個國家的防疫措施進一步放寬，港府亦不例外，終於宣布自今年9月26日起，海外及台灣來港入境人士的檢疫政策由「3+4」改為「0+3」。意思是入境人士可取消在指定酒店檢疫隔離三日再加居家隔離四日的要求，改為三日全是家居醫學監察，期間檢測結果為陰性則可照常上班上學。

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而來港入境人士到達機場後，需接受核酸檢測，但毋須等候結果亦可離開機場自行隔離。入境人士在機場完成核酸檢測後可自行選擇交通工具回家或自行選擇酒店隔離，期間會獲發「黃碼」，但不能進入某些公眾場所，如食肆、酒吧等，直到3日後檢測陰性才獲「藍碼」。

得知此消息後，筆者隨即買機票外遊，把久未外出旅遊的心態釋放。相信不少人跟筆者一樣，得知此消息後即訂機票酒店去旅行。

「0+3」政策刺激港人外遊

「0+3」政策實施後，的確令機場人流大增。筆者在是次出旅期間亦體驗得到，香港機場的入境及出境的位置不再是冷冷清清。可是，「0+3」對吸引外地旅客來港的幫助則不是太大，現在出入境的人多數是回港探親、港人移民，又或是港人到外地旅遊，而不是吸引了很多外國人到港旅遊。可見相關防疫措施的放寬，最大的作用只是便利到港人出外旅遊，如是此的話，此政策是否真的可刺激到本地旅遊業及零售業？仍有待商榷。

再加上現時亞洲周邊鄰近地區的匯率水平十分吸引，如日本、泰國等亞洲地區，當地的貨幣在過去一兩年間下跌幅度很大，變相港人到當地消費時將更加划算，因此更吸引港人到外地消費，多於逗留在本地。另一角度看，港元匯率相對穩定，加上本地的防疫政策仍未完全放寬，變相令外國遊客的訪港成本更高，因此現階段仍吸引不到大量外國旅客訪港旅遊。

除此之外，筆者本以為冷清近三年的機場可因為防疫政府放寬而重現生氣。可是，即使機場人流增多，但機場客運大樓的商店很多已結業，機場客運大樓的吉鋪數量比想像中多。部分商戶仍有營業的，大多數是食肆食主。而售賣奢侈品、記念品的店舖幾乎全部都已結業。逗留離港層的人流較冷清，不少人只是靜坐在候機位置等候上機，而非像以往趁飛機未起飛時到免稅店逛逛。因此，深信即使短期內政府放寬入境將措施至「0+0」，對本地旅遊、零售行業亦未必起到太大的提振作用。

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作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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