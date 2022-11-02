▲ 【新東方9901】被指「出抖入淘」俞敏洪：無稽之談 評價業務已穩定、開源節流見效

雙11直播大戰開打，新東方 （09901） （美：EDU）創始人俞敏洪轉往淘寶開設「新東方好老師」直播間開播引發關注，外界猜測其或許準備「出抖入淘」，故在雙11期間先行探路。俞敏洪週三（2日）在個人微信公眾號「老俞閒話」上公開回應新東方要進行平台的戰略轉移，屬於無稽之談。

俞敏洪表示，近週新東方又爆出了一些新聞，「其中一件我和東方甄選會從抖音，轉移到天貓平台上去」。俞敏洪解釋，起因是因為10月31日，自己應新東方考研業務部門的邀請，要去淘寶的旗艦店做一場面對大學生的演講。

稱被過度解讀 淘寶交流非特殊安排

「這一演講，被過度解讀成為新東方要進行平台的戰略轉移，這當然基本上屬於無稽之談。我每年都會在淘寶上和大學生進行交流，今年也和往年一樣，並不是什麼特殊的安排。」

俞敏洪：新東方業績「還可以」因業務已穩定、開源節流見成效

新東方上季業績好過預期，俞敏洪形容：「業績還可以，股價有一定程度的提升。」他稱，業績之所以還可以，一方面是經過一年多的調整，新東方業務的大局已經穩定下來，開源節流開始有了初步的成效；另一方面，東方甄選的發展也給新東方帶來了機遇和信心。

俞敏洪提到，中概股或多或少都有回落，唯獨新東方的股價有所上升，所以就引起了更多的關注，「對於我來說，股價從來就不是我關心的話題，我已經整整半年沒有一次主動去看過新東方的股價」。

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