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德福花園企理裝修578萬售 原業主微蝕離場

股樓投資 14:29 2022/11/02

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藍籌屋苑交投好轉，其中九龍灣德福花園本月首2天即錄得2宗成交，平均實用呎價10906元，惟其中錄一宗帳面微蝕成交。

中原賴仲軒指，屋苑U座高層5室，單位實用面積527平方呎，採兩房間隔，望正南內園景，獲外區上車客以578萬元承接，折合實用呎價10968元。新買家鍾情屋苑位於港鐵站上蓋，且擁大型商場，出入購物均十分方便，加上單位擁企理裝修，可即買即住，遂拍板入市自用。據悉，原業主於2014年7月以580萬元購入單位，持貨8年，現轉手帳面蝕讓2萬元離場。

延伸閲讀【有相睇】原業主睇淡後市累減530萬 凱滙兩房1070萬蝕沽

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撰文 : 蔡子俊

二手市場 中原地產 德福花園 九龍灣

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