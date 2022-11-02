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【作業系統比拼】逾八成Window電腦系統無升級　 Windows 11使用率僅15%

科技 14:40 2022/11/02

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據市場研究平台Statcounter最新發布的10月調查，Windows 11推出1周年後，僅15.45％的Windows電腦運行Windows 11。

微軟（Microsoft）自去年10月正式發布Windows 11，至今已有1年。據市場研究平台Statcounter最新發布的10月調查，Windows 11推出1周年後，僅15.45％的Windows電腦運行Windows 11，接近84.55%的Windows電腦用戶還在使用舊系統。

儘管微軟於前二個月也釋出了首個新版Windows 11 22H2更新，不過最新數據顯示，仍有許多人不願意升級Windows 11。目前使用率最高的仍是Windows 10，市佔為71.26%，遙遙領先第二位的Windows 11。而Windows 11升級緩慢有很大程度與硬件限制比過去定得更高，因此令用戶無法由Windows 10升級到Windows 11有關；以及系統存有的一些爭議功能和Bug，需要繼續改善。

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位居第三的則為Windows 7，市佔率為9.62％；Windows 8.1、Windows 8、Windows XP則瓜分餘下市佔。

若以全球電腦的作業系統而言，Windows佔75.96％，蘋果macOS佔15.7%，Linux則僅有2.6%。

責任編輯：張寶燕

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