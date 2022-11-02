美石油協會反擊拜登 降價「唔係競選口號」

美國總統拜登日前警告能源行業，不讓美國民眾的能源成本下降，便可能會加徵「暴利稅」。美國石油協會反擊拜登警告，稱會與議員商討如何實際解決問題，絕非拜登的競選辭令。協會更指，加徵「暴利稅」不利解決高能源成本。

拜登警告能源公司停發「戰爭財」 或徵「暴利稅」 【下一頁】

美國石油協會（American Petroleum Institute）周一（10月31日）發表聲明，指美國家庭及企業尋求與國會議員合作，解決高昂能源費用，而非仰賴競選口號。

協會主席薩默斯（Mike Sommers）周二（11月1日）批評，拜登政府試圖為汽油價格下跌邀功，但價格上升時卻開始責怪其他人，坦言全球市場才決定汽油價格。他亦指為美國能源企業徵收更高稅款反而不鼓勵新投資，直言加稅是「差劣政治事務」。

薩默斯回應能源企業發「戰爭財」指控，稱能源行業是最愛國的行業，絕無賺「戰爭財」。薩默斯指能源業在俄烏戰爭爆發後自行制裁俄羅斯﹑拒絕買賣任何俄羅斯原油及在無聯邦政府援助幫忙下撤出俄羅斯業務，直指拜登指控令人震驚。

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美國燃料及石油化工產品生產商（American Fuel and Petrochemical Manufacturers）行政總裁湯普森（Chet Thompson）亦批評拜登，只著重在中期選舉前政治姿態，而不是設立真正能夠幫助美國民眾的更優秀能源政策。

湯普森指「暴利稅」有可能足夠噱頭吸引關注，但以政策而言，並不有利於消費者，或削弱燃料生產，使司機面對更惡劣處境。

白宮發言人哈桑（Abdullah Hasan）提供聲明回應能源界，指能源業利用創紀錄利潤讓股東獲利更多，但不選擇增加產量及提煉技術，讓美國家庭降低天然氣開支。哈桑更指6大油企過去半年利潤超過1000億美元（約7,850億港元），當中一半作為股息及股票回購。

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責任編輯：吳漢培