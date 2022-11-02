英樓價15個月內首次下跌 加息降買家負擔能力

受通脹高企等原因影響，英國等地方已多次加息。受英國前首相卓慧思的「迷你預算案」影響，英國按揭利率大幅上漲，英國樓價於10月份錄得下跌，為當地逾1年以來首次。建築協會報告顯示，英國10月樓價按月下跌0.9%。

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英國全國建築協會（Nationwide building society）最新月度報告顯示，當地10月平均樓價按月下跌0.9%，約為26.8萬英鎊（約242萬港元）。是次為英國樓價自2021年7月以來，首次錄得下跌，亦是自2020年6月以來最大跌幅，年增長率由9.5%放緩至7.2%。

《衛報》分析指，卓慧思（Liz Truss）的「迷你預算案」（mini-budget）對房地產市場造成嚴重破壞，推動按揭利率大幅上漲。協會首席經濟學家Robert Gardner表示，市場無疑已受到迷你預算衝擊，市場利率大幅上漲。民眾家庭財務已因通脹高企備受壓力，按揭成本提升更削弱買樓負擔能力。

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Robert Gardner亦指，在平均利率為5.5%的情況下，按揭利率上升增加英國首置買家（FTB）負擔。若民眾人工為平均水平，每月還款金額將從工資的34%增加至45%，回到金融海嘯前水平。

房貸經紀公司SPF Private Clients 首席行政總監Mark Harris表示，卓慧思辭職後，金融市場危機已經緩和，影響亦開始蔓延按揭市場。他指過去數日，部分固定利率定價已相應下降，匯豐等銀行都已降低利率。

不過，英國央行英倫銀行估計會繼續加息抑壓通脹。英倫銀行貨幣政策委員會周四（3日）召開會議，屆時預計將宣布加息0.75厘，至3厘。

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責任編輯：李俊儀