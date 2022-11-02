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中國建築逾3億元 向中海宏洋出售合肥項目股權

股樓投資 14:45 2022/11/02

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中國建築國際(03311)公布，直接全資附屬公司中建國際投資與同系內房發展商中海宏洋（00081）的間接全資附屬公司宏志亞太於北交所進行公開掛牌程序後訂立買賣協議。根據買賣協議，中建國際投資同意出售及宏志亞太同意購買銷售權益（即佔目標公司45％的股權），代價為2.9億元人民幣（相當於約3.2億元）。中國建築全日收報7.82元上升5.1%，中海宏洋全日收報2.43元上升5.6%。

【恒大危機】恒大子公司 遭盛京銀行追討逾300億人幣貸款  詳情請看【下一頁

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

於本聯合公告日期，目標公司的股權分別由中建國際投資及宏志亞太擁有45％及55％。該公司為一間房地產開發經營及物業租賃及管理公司，已發展位於合肥市名為「中海央墅」的物業發展項目。

因出售銷售權益，中國建築國際集團預計將確認收益（扣除相關稅項及開支前）約1,960萬元，該金額乃根據銷售權益的代價及中國建築國際於目標公司投資的賬面價值的差額計算。中國建築國際合併財務報表所記錄的損益須經審核。中國建築國際擬將出售銷售權益所得款項淨額用作一般營運資金用途。

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撰文 : 李尚毅

中國建築（03311） 港股

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