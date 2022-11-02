英國10月食品通脹率升至11.6% 牛奶等主食大幅加價

英國上月食品通脹率達到11.6%，包括牛奶在内的多款主要食品價格均大幅上升。其中新鮮食品按年通脹率更達到13.3%。英國零售聯盟（BRC）指，價格飆升反映勞動力市場緊張及零售商能源成本急升。

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英國零售聯盟（BRC）的數據顯示，10月的商品價格按年升6.6%，是自2005年有紀錄以來的最高水平。

10月的食品通脹率高達11.6%，高於9月的10.6%及3個月平均數9.7%。BRC指，價格增長反映勞動力市場緊張及零售商能源成本飆升。

新鮮食品受通脹影響最大，按年升幅平均達到13.3%。另外，茶包、牛奶、砂糖等主要食品和飲品都有大幅加價。

BRC行政總裁狄金森（Helen Dickinson）指，加價反映勞動力市場緊張及零售商能源成本急升。雖然供應鏈成本開始回落，但遠遠被能源成本抵消，零售商和家庭都面臨艱難時期。

市場研究機構NielsenIQ的零售商和商業洞察力主管Mike Watkins也警告，隨著非食品和食品零售的可自由支配支出壓力上升，零售商需要在未來8周提供良好價格來爭取顧客忠誠度。

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責任編輯：鄭錦玲