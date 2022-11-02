▲ 【金融峰會】陳茂波：在港金融科技公司5年間增至逾800家 香港對全球創新者持開放包容態度

財政司司長陳茂波在國際金融領袖峰會發表演講，提到日前政府就有關香港虛擬資產發展發表政策宣言，指宣言闡述了願景、法規、對投資者保護的想法以及在新興領域的嘗試，例如NFT代幣化和數碼港元（e-HKD）。陳茂波表示，作為國際金融中心，香港對全球創新者持開放和包容態度，政府正與金融監管機構合作，為香港的虛擬資產領域的可持續和負責任的發展提供便利的環境。

陳茂波指，香港一直多管齊下促進金融科技的發展，包括金管局早前頒布金融科技2025策略、政府日前就虛擬資產發表政策聲明、發展轉數快等基礎設施、探索央行數碼貨幣以加快跨境貿易結算、確保香港有便利和歡迎的政策吸引內地及海外的人才兼向本地人提供補貼的培訓和教育機會、設立基金支持和投資處於不同發展程度的金融科技公司。他稱，5年前，香港活躍的金融科技公司不超過100家，今天則有超過800家公司，其中許多是由來自內地、法國、英國和其他地方的企業家所創辦，而香港亦孕育出幾家本地的獨角獸公司。

零售綠債發行成本略高 行政負擔略重

綠色和可持續金融方面，陳茂波指，香港目標是2050年達到碳中和，香港有如此願景，成為綠色和可持續金融的首要中心，為內地、地區和世界的綠色轉型服務，而國家十四五規劃也支持香港發展成為綠色金融中心，特別是香港在粵港澳大灣區的戰略地位，大灣區對綠色轉型的需求很高。

他說，今年5月政府發行首批零售綠債，金額25億美元，是全球最大。他承認成本略高，行政負擔也略重，但這將加強市民對綠色使命的意識，助香港實現普惠金融目標。

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記者：胡學能