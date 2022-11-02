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【電動車】蔚來承認兩座主要工廠停產　「生產受疫情影響確實比較嚴重」

股市 13:48 2022/11/02

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【電動車】蔚來承認兩座主要工廠停產　「生產受疫情影響確實比較嚴重」

據內媒報道，近日受防疫要求，蔚來 （09866） 位於合肥的兩座工廠相繼停產，目前旗下車型的交付進度普遍延緩。蔚來相關負責人回應時承認消息屬實，生產受疫情影響確實比較嚴重，會影響生產和交付進度。

蔚來股價倒升0.3%，報82.05元。

報道引述消息人士指，10月中旬以來，江淮蔚來F1 工廠為配合防疫原計劃關3、5 天，因為大部分零部件都備有庫存可以封閉式生產，但隨著封控時間延長，整體生產和交付的節奏都受到較大影響。

另外，又有消息人士指，蔚來在合肥經開區的汽車產業園NeoPark近期同樣處於封閉管控，F2工廠的整車生產線也暫停運轉。蔚來汽車相關負責人回應時承認消息屬實，生產受疫情影響確實比較嚴重，會影響生產和交付進度。

報道指，不少蔚來的準車主表示，他們訂購的車原計劃10月交付，但到10月下旬時車還沒有上產線，有些被提示交付時間將延緩至11月。

目前，蔚來的全部產能都位於合肥，其中F1工廠承擔了絕大多數車型的生產，包括較早上市的幾款大型SUV如ES8、ES6、EC6，及2021年1月上市的旗艦轎車ET7，以及今年6月上市的中大型SUV ES7，產線升級後年產能最高可達30萬輛。而F2工廠主要生產最新上市的轎車ET5，據稱該工廠整體規劃產能高達100萬輛，但目前尚處於產能爬坡的初期。

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編輯：姚卓然

 

合肥 蔚來－SW（09866） 電動車 疫情 汽車

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