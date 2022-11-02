【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題

▲ Elon Musk（馬斯克）收購Twitter成功後宣布，Twitter用戶若是想保留帳號後面的藍剔，就要每月支付8美元（約63港元）來訂閱「Twitter Blue」。惟此舉令黑客趁混亂，傳送釣魚郵件來騙取一些不知情的用戶帳號密碼。

Elon Musk（馬斯克）收購Twitter成功後宣布，Twitter用戶若是想保留帳號後面的藍剔，就要每月支付8美元（約63港元）來訂閱「Twitter Blue」。惟據科技網媒《TechCrunch》報道，網絡犯罪份子看準了Twitter驗證混亂的情況，傳送釣魚郵件來騙取一些不知情的用戶帳號密碼。

報道指，這些釣魚郵件會偽裝成Twitter官方傳送驗證郵件，要求Twitter用戶必須點取郵件內所附上的連結，並在該連結中輸入自己的帳號名及密碼。

有關的電子郵件均由同一個Gmail帳戶傳送，其中包含導向Google文檔的連結以及導向Google Site的另一個鏈接，令Google更難使用其自動掃描工具檢測濫用行為。《TechCrunch》向Google回報該安全問題後，官方已關閉了釣魚郵件的連結網頁，並刪除了該釣魚Gmail帳號。

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報道又提到，釣魚郵件中提供的連結頁面還包含來自另一個站點的嵌入框架，該站點託管在俄羅斯的網路主機Beget上，這個框架要求用戶輸入自己的Twitter handle、密碼、電話等個人私隱資訊，尤其威脅到沒啟用雙重身份驗證的帳號。

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責任編輯：張寶燕

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