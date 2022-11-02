▲ 【金融峰會】瑞銀董事長：未來9個月投資回報吸引 歐洲面臨大問題、「沒看美國媒體報道中國」

瑞銀集團董事長Colm Kelleher出席國際金融領袖投資峰會時表示，旗下財富管理業務現金水平前所未有地高，反映該行客戶旁觀市場變化、等待市況明朗。他補充，即使瑞銀投資團隊將大部分資本市場評級為「中性」或「輕微減持」，但認為資產市場現時估值低，未來9個月的潛在回報吸引。

Kelleher舉例，個別美股行業估值相當吸引，如醫療保健行業。他續指，在近月波動市況，高端客戶對另類投資需求明顯增加，因另類資產為少數能避過價格大上大落的市場，料未來需求會持續上升。

宏觀而言，Kelleher指，美國經濟相對穩定、估值吸引，但歐洲正面臨「大問題」，不單是股市情況，銀行體系與歐元掛鈎的結構下，經濟體面對錯誤利率風險，更難支持當地經濟增長。

Kelleher：等待中國開放「清零」

中證監副主席方星海今早籲多親身了解中國、少看國際媒體對華報道，Kelleher笑言：「沒有看美國媒體報道（中國）」，該行相信中國故事，但同樣等待中國開放「清零」政策。

Kelleher又指，地緣政治議題將帶有恐嚇言語，但他只憂慮他所能控制的範圍，確保該行健康﹐「我無法控制通脹，無法控制會否有核戰發生，所以大多時候我睡得很好。」

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記者：麥德銘