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佩洛西丈夫遇襲案被告續還押 供稱有其他施襲目標

環球社會熱點 13:41 2022/11/02

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美國眾議院議長佩洛西丈夫保羅上周於寓所遇襲，42歲疑兇David DePape被控多項罪名，他周二（1日）在庭上全數否認指控。控方指，犯人向警方承認正執行「自殺任務」，有計劃向其他政客發動襲擊。

陰謀論指佩洛西夫與男妓爭執遇襲　馬斯克轉發後刪文 【下一頁】

David DePape被控謀殺及綁架未遂、入室盜竊、襲擊、非法監禁等多項刑事罪名，以及兩項聯邦指控，最高可被判處30年。案件周二在洛杉磯高等法院提堂，DePape全數否認指控。

控方指出，DePape向警方透露自己正執行「自殺任務」，並有其他施襲目標，包括加州及聯邦其他政治人物。檢察官請求法院將DePape關押，他現時不得保釋，將於周五（4日）再次出庭審訊。

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當地檢察官周一（10月31日）稱，相信DePape襲擊行動是出於政治動機。根據保羅（Paul Pelosi）證供， DePape當日闖入大宅並叫醒自己，表示想與佩洛西（Nancy Pelosi）交談。保羅其後致電911報警，警員接報到場後，疑兇搶走保羅手上的鐵槌並施襲 。

DePape向警方供稱，認為佩洛西所在的民主黨經常撒謊，她是背後「主謀」之一，因此想扣留保羅作人質來逼供佩洛西，甚至打算用槌仔打斷她的膝蓋骨。他供稱帶著索帶、膠帶、繩及最少一把槌仔抵達佩洛西寓所。

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責任編輯：郭麗明

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