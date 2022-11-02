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【2022雙11】阿里巴巴：天貓雙11首波售賣期啟動　102品牌首小時成交即破億

股市 13:21 2022/11/02

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【2022雙11】阿里巴巴：天貓雙11首波售賣期啟動　102品牌首小時成交即破億

踏入內地雙11電商旺季，阿里巴巴 （09988） 天貓雙11進入第一波售賣期（10月31日晚上8時至11月3日晚），阿里巴巴表示，第一波售賣開場後1小時內， 102個品牌成交額過億元（人民幣，下同），其中國際品牌佔比過40%。

美妝產品繼續被熱捧，天貓雙11第一波售賣開場後不到4小時，雅詩蘭黛Estee Lauder、海藍之謎La Mer、蘭蔻Lancôme和珀萊雅PROYA的官方直播間成交額突破1億元。奢侈品牌旗下的美妝線表現亮眼，華倫天奴Valentino、Burberry、KENZO等首小時成交額超去年開售後首3天（11月1日至3日）。

華為、小米開場後1秒成交額破億元

家電方面，第一波售賣開場後僅1秒，內地電器品牌海爾、美的、小天鵝和TCL成交額破億元；開場後僅5分鐘，海爾成交額破10億元。

此外，華為、小米 （01810） 、榮耀、iQOO（Vivo）、一加（OPPO）手機品牌，開場後1秒成交額破億元。

2,000個服飾品牌首小時成交額超越去年全天

阿里提到，第一波售賣開場後1小時，超過2,000個服飾品牌成交額超越去年全天；超過300個女裝品牌首小時成交額同比去年增長超300%，波司登 （03998） 40分鐘就實現了銷售額破億元。

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編輯：李哲毅

港股 阿里巴巴－SW（09988） 小米集團－W（01810） 波司登（03998） 阿里巴巴 小米 華為 Oppo Vivo

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