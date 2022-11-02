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【維多利亞的秘密】「維多利亞的秘密」31億元收購「Adore Me」　繼續擴展大尺碼內衣市場

商業 13:19 2022/11/02

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「Adore Me」成立於2011年，以包容性的尺寸和多元的身體形象著稱。（Adore Me Facebook圖片）

美國知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）宣布，將以4億美元現金（約31.4億港元）收購線上女性內衣品牌「Adore Me」，目的旨在讓公司產品變得更具包容性和多樣化。

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綜合媒體報道，該交易預計將在2023年1月底完成，目前仍待監管部門批准。「維多利亞的秘密」發言人表示，計劃以現金為交易提供資金。

「Adore Me」成立於2011年，以包容性的尺寸和多元的身體形象著稱，公司擁有逾120萬客戶，並提供予顧客每月訂閱的購物方案，是售賣不同尺寸內衣的行業先驅。

「維多利亞的秘密」首席執行官 Martin Waters表示：「通過與Adore Me的團隊合作，我們將更快地邁向新的未來，公司產品將更具包容性和多樣化。」

他在今年8月下旬時表示，與去年同期的67.8億美元（約532.2億港元）相比，預計今年的年銷售額將下降到中高個位數範圍內。

受收購消息激勵，維多利亞的秘密1日股價收在38.80美元（約304.6港元），漲幅3.19%。

【日本遊】日本吉卜力樂園昨開幕　預計經濟效應將達25.6億元（多圖）

【零售業】零售業對聖誕表現感悲觀　零售業協會：市民外遊減本地消費

責任編輯：李智美

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