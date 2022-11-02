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BP第三季錄逾632億收益 英國或延長徵「暴利稅」

環球社會熱點 13:37 2022/11/02

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受俄烏戰爭推高天然氣價格影響，眾多能源公司因此獲利甚豐。英國石油公司（BP）公布第3季度業績，利潤高達70億英鎊（約632.5億港元），英國呼籲政府延長徵收「暴利稅」呼聲增加，據報英國政府或將延長「暴利稅」徵收時間。BP表示，預料今年將為其北海業務，繳納約8億美元（62.4億港元）的「暴利稅」。

拜登警告能源公司停發「戰爭財」 或徵「暴利稅」 【下一頁】

BP公布第三季度業績，利潤高達70.1億英鎊（約633億港元），遠超去年同期的33億美元（257.4億港元）基本利潤。BP表示，俄烏戰爭推高天然氣批發價格額，公司天然氣業務表現非常出色。

分析師此前預料，繼次季錄得85億美元（約663億港元）的14年新高後，BP第三季利潤將下降至約66億美元（約514.8億港元）。但BP表示，雖然油價有所下跌及煉油利潤出現疲軟，但放緩幅度小於預期。

歐盟擬對石化企業 徵收暴利稅33%（第二版） 【下一頁】

BP公布業績後，英國國內呼籲政府延長徵收暴利稅呼聲增加。據報英國官員正考慮，或擴大對北海油氣營運商的「暴利稅」，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）或會將「暴利稅」提高5個百分點至30%，並將徵收期延長3年至2028年。

BP表示，預料今年將為其北海業務支付8億美元的「暴利稅」。款項只涵蓋從今年5月起徵稅生效至年底的7個月，而且僅佔公司支付給股東的一小部分。據悉，如果以全年計算，BP今年北海業務總稅項估計為約25億美元（約195億港元）。

時任財相辛偉誠（Rishi Sunak）5月推出能源利潤稅，他料可為政府增加50億英鎊（約451.8億港元）庫房收入。但BP競爭對手蜆殼公司（Shell）上周表示，公司未向英國繳納「暴利稅」，指其英國公司因北海投資於上個季度未有獲得任何利潤。

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責任編輯：李俊儀

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