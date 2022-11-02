▲ 【金融峰會】中行行長：中港前景在不明朗市況下相當確定、內房市場正復甦 「不要看太多負面報道」

市場憂慮中國經濟前景，中國銀行 （03988） 行長劉金在金融峰會表示，今年初以來，中國經濟面對逆風，地緣政治風險，但中央致力提出解決方法，以應對疫情、通脹及宏觀經濟困境， 並對經濟及金融機構提出支持，令經濟成功於第三季反彈，相信中國可駕馭市場的不確定性，經濟前景會更佳。

劉金指，在不明朗環境下，應找出並專注於確定性較高的事情，而香港作為國際金融中心，香港作為內地及全球重要的城市，這些觀點不會改變，未來會踏入新世代，但中港前景相當明確，中央將繼續支持中港經濟發展。

內房市場於去年下半年確實出現問題

對於市場上眾多風險，劉金稱，地緣政治是他最擔心的風險，而內地房地產市場於去年下半年確實出現問題，部分開發商有流動性問題，部分甚至出現違約，但隨政府推出多項放寬政策，內房市場正在復甦。

他強調，中央及內銀比誰都關注內房市場情況，因內房與製造業市場及經濟穩性關係密切，並笑言「市場不要看太多負面報道（don't read too many negative reports）」。

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記者：陳韻妍