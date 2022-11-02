【Disney+】額外福利谷訂閱！　Disney+試行會員優先訂購主題限量商品

▲ Disney+最近推行試驗計劃，優先讓訂閱用戶訂購主題限量商品。（資料圖片）

串流平台在疫情下迎來前所未有的增長，但有些已漸漸出現增幅放緩，甚至是訂閱人數減少。Disney+最近推行試驗計劃，優先讓訂閱用戶訂購主題限量商品，希望吸引用戶。

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綜合外電報道，Disney+日前於美國推出新計劃，由即日起至11月8日，用戶可訂購一系列迪士尼影視作品的主題商品如服裝、玩具等，主題則包括《星球大戰》、《黑豹》、《光年正傳》及《冰雪奇緣》等。所有商品均未對外發售，換言之，Disney+用戶可搶先訂購產品，快人一步。

顧客可以在ShopDisney網頁購買，或以智能電話在Disney+掃描QR Code購買。

在訂閱會員人數增長放緩的情況下，Disney+希望透過是次的試驗計劃，提供額外「福利」予Disney+的訂閱用戶，一方面可以留住現有會員，同時可吸引更多顧客訂閱。

截至昨日，平台上已有部分產品售罄，包括附配音員Ashley Eckstein簽名《星球大戰》中Ahsoka Tano的光劍（售400美元，約3,139港元）、Ahsoka Tano限量版模型（售50美元，約392港元）等。

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責任編輯：葉泳珊