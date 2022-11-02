  • 21°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【打風消息】港鐵：八號風球下港鐵巴士已暫停服務　鐵路有限度服務、多條行車綫每10分鐘一班

Hot Talk 18:25 2022/11/02

分享：

分享：

【打風消息】港鐵：八號風球仍會繼續提供服務　籲乘客分批乘搭列車、避免車站過份擠

天文台已發出八號烈風或暴風信號，港鐵 （00066） 表示，港鐵巴士已暫停服務，鐵路則維持有限度服務。其中，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、東涌綫、南港島綫、東鐵綫的金鐘站至上水站、屯馬綫、將軍澳綫的北角站至寶琳站，班次為10分鐘一班。

而將軍澳綫的調景嶺站至康城站、機場快綫的班次為15分鐘一班。迪士尼綫則是每20分鐘一班。至於輕鐵，為每5至18分鐘一班。

【打風消息】天文台改發八號風球　料至少維持至今晚10時

雖然港鐵在八號烈風或暴風信號期間仍會維持服務，然而，一旦風勢轉強， 服務班次或會逐步減少，露天路段的服務（包括港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士）亦可能在未有預先通知的情況下暫停。港鐵維修人員會檢查路軌以確保可安全行車，若發現路軌情況不適合行車，相關列車服務將會暫停。

若天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號時，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士的服務。至於地底路段，則維持有限度服務。

港鐵稱，風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。港鐵會繼續透過傳媒、MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁為乘客提供最新車務資訊，請乘客留意相關公佈。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

相關文章：

【打風消息】天文台考慮中午12時至下午2時改掛8號風球　港股交易怎安排？

編輯：李哲毅

開啟hket App，閱讀全文
港鐵公司（00066） 港鐵 天氣 巴士 天文台 港鐵 颱風

上一篇文章

【環球通脹】瑞銀：62%投資者料明年通脹加劇

下一篇文章

【金融峰會】四季酒店提供中西餐膳　峰會賓客享六星米芝蓮體驗（附菜單詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台改發八號風球　料至少維持至今晚10時
【打風消息】天文台改發八號風球　料至少維持至今晚10時
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款