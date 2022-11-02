【打風消息】港鐵：八號風球下港鐵巴士已暫停服務　鐵路有限度服務、多條行車綫每10分鐘一班

▲ 【打風消息】港鐵：八號風球仍會繼續提供服務 籲乘客分批乘搭列車、避免車站過份擠

天文台已發出八號烈風或暴風信號，港鐵 （00066） 表示，港鐵巴士已暫停服務，鐵路則維持有限度服務。其中，荃灣綫、觀塘綫、港島綫、東涌綫、南港島綫、東鐵綫的金鐘站至上水站、屯馬綫、將軍澳綫的北角站至寶琳站，班次為10分鐘一班。

而將軍澳綫的調景嶺站至康城站、機場快綫的班次為15分鐘一班。迪士尼綫則是每20分鐘一班。至於輕鐵，為每5至18分鐘一班。

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雖然港鐵在八號烈風或暴風信號期間仍會維持服務，然而，一旦風勢轉強， 服務班次或會逐步減少，露天路段的服務（包括港鐵列車、輕鐵及港鐵巴士）亦可能在未有預先通知的情況下暫停。港鐵維修人員會檢查路軌以確保可安全行車，若發現路軌情況不適合行車，相關列車服務將會暫停。

若天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號時，港鐵基於安全考慮，會即時暫停所有露天路段的港鐵列車、輕鐵和港鐵巴士的服務。至於地底路段，則維持有限度服務。

港鐵稱，風暴期間，因應惡劣天氣的實際情况和安全考慮，港鐵服務可能需要作進一步調整。港鐵會繼續透過傳媒、MTR Mobile、港鐵 Facebook 專頁、港鐵網頁為乘客提供最新車務資訊，請乘客留意相關公佈。

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編輯：李哲毅