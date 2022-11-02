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【機迷熱話】PS Plus訂戶人數持續下跌　比上一季度減少190萬人

科技 12:21 2022/11/02

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Sony PlayStation Plus（PS Plus）被視作為對抗XBox Game Pass的利器，惟受多個因素影響，即使自六月進行全新改版，PS Plus的用戶數量仍持續下降。

Sony PlayStation Plus（PS Plus）被視作為對抗XBox Game Pass的利器，Sony PlayStation原本公布該計劃時更表示用戶最多可暢玩達400種新遊戲、PS2、PSP經典名作，可是早前公布的遊戲名單，由一線大作至經典遊戲的數目均令不少PlayStation用戶感到失望。PS Plus即使自六月進行全新改版，PS Plus的用戶數量仍持續下降。

根據Sony昨（1日）公布2022財年第二財政季度業績，在9月30日結束的第二財季，PS Plus訂閱人數由4,730萬人下跌至4,540萬人，減少約190萬人。另一數碼媒體娛樂服務PlayStation Network的活躍用戶數字亦創下2020年以來的新低，由去年的1.04億，至2022財年首季下跌至1.03億，最新一季再跌至1.02億。

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Sony首席財務官十時裕樹表示，PlayStation Plus訂戶數目下跌受多個因素影響，雖然新版服務分級能配合不同消費者的財政預算，但卻欠缺宣傳推廣。各地對疫情的限制逐步放寬，亦令新服務缺乏動力。

然而，儘管PS Plus訂閱人數下降，但Sony網絡服務收入包括PS Plus和廣告（但不包括遊戲購買或附加內容）卻增長了10%，由1,060億日元（約56.4億港元）增至1,160億日元（約61.7億港元）。

【機迷熱話】歐洲多國停售EA實體光碟　聚焦推銷數碼版本

責任編輯：張寶燕

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