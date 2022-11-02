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梅根大呼英國入籍試問題艱深 連丈夫哈里都唔識

環球社會熱點 12:11 2022/11/02

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英國哈里王子太太梅根在音樂串流平台Spotify最新一集播客（Podcast）節目中， 提及自己曾打算考英國入籍試，於是向丈夫哈里求救。然而，在英國土生土長，擁有高等學歷的哈里亦被問題考起，直指自己唔識答。

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梅根（Meghan Markle）在Spotify的最新一集自家播客節目，與喜劇演員Pamela Adlon閒談。Adlon兩年前成功取得英國公民身份，兩人趁機閒聊「「Life in the UK」入籍試話題。

梅根在2018年與哈里結婚後，正常來說可申請配偶簽證，在英國居住最少3年，就有資格申請永久居留。其次可申請入籍，但有關人士需先通過「「Life in the UK」測試，在24條與英國有關的選擇題當中，答對至少18題才算合格。

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梅根在節目中透露自己曾為英國入籍試作準備，直指考試難度高深，於是向丈夫哈里（Prince Harry）求救，哈里卻坦白回應「我唔識」（I had no idea）。

據報梅根自2020年退出英國王室後，已放棄成為英國公民，隨即與哈里移居美國生活。

此外，梅根亦邀請加拿大第一夫人索菲（Sophie Trudeau）大談育兒心得，以及身為名人伴侶所面臨的挑戰。梅根透露與索菲是多年朋友，經常向對方尋求建議，大讚索菲作為母親與妻子的同時，亦能保持自我。

梅根在節目大談家庭生活，她表示一歲多的莉莉貝特正蹣跚學步，自己每日要陪女兒行樓梯，在兒子阿奇起床前要為他預備午餐飯盒、以及為一家四口做早餐。待兒子上學後，梅根再要照顧3隻愛犬， 生活相當忙碌。

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責任編輯：郭麗明

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