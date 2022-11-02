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有外電指，電動車巨企Tesla（美：TSLA）目標2023 年底開始大規模生產電動貨車Cybertruck。Tesla 上月表示，正在準備在德州奧斯汀工廠建造新車型Cybertruck，早期生產將於 2023 年中期開始，行政總裁馬斯克（Elon Musk）向分析員形容：「正處於 Cybertruck 的最後一圈。」
報道指，明年下半年Cybertruck才會逐步完全開通生產線，意味Tesla要到 2024 年初才能從Cybertruck收獲收入，預計將成為其增長的關鍵。
對於已經支付 100 美元預訂 Cybertruck 的數以十萬計的潛在買家來說，這也意味著還要再等一年。目美Tesla尚未宣布 Cybertruck最終定價、生產版本或說明將如何管理新車型的電池供應。
2019 年，Tesla預計起步價低於 40,000 美元，但此後新車價格飆升，Tesla提高了其整個產品線的價格。
另一位消息人士稱，Cybertruck 的設計目的是使用Tesla 備受吹捧的 4680 電池。但 Guidehouse Insights 分析師 Sam Abuelsamid 表示，Tesla未能大幅擴大內部電池的生產，這可能導致 Cybertruck 的進一步延遲到 2023 年底之後。
他補充說，Tesla可能不得不對 Cybertruck 電池進行重大重新設計，以改用傳統的 2170 電池。
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編輯：李哲毅