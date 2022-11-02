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【TSLA】Tesla電動貨車Cyber​​truck據報2023年底開始量產

股市 12:04 2022/11/02

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【TSLA】Tesla電動貨車Cyber​​truck據報2023年底開始量產

有外電指，電動車巨企Tesla（美：TSLA）目標2023 年底開始大規模生產電動貨車Cyber​​truck。Tesla 上月表示，正在準備在德州奧斯汀工廠建造新車型Cyber​​truck，早期生產將於 2023 年中期開始，行政總裁馬斯克（Elon Musk）向分析員形容：「正處於 Cyber​​truck 的最後一圈。」

報道指，明年下半年Cyber​​truck才會逐步完全開通生產線，意味Tesla要到 2024 年初才能從Cyber​​truck收獲收入，預計將成為其增長的關鍵。

Cyber​​truck最終定價未明

對於已經支付 100 美元預訂 Cyber​​truck 的數以十萬計的潛在買家來說，這也意味著還要再等一年。目美Tesla尚未宣布 Cyber​​truck最終定價、生產版本或說明將如何管理新車型的電池供應。

2019 年，Tesla預計起步價低於 40,000 美元，但此後新車價格飆升，Tesla提高了其整個產品線的價格。

未能大幅擴大內部電池生產 拖累Cyber​​truck進度

另一位消息人士稱，Cyber​​truck 的設計目的是使用Tesla 備受吹捧的 4680 電池。但 Guidehouse Insights 分析師 Sam Abuelsamid 表示，Tesla未能大幅擴大內部電池的生產，這可能導致 Cyber​​truck 的進一步延遲到 2023 年底之後。

他補充說，Tesla可能不得不對 Cyber​​truck 電池進行重大重新設計，以改用傳統的 2170 電池。

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