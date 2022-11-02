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【日本遊】日本吉卜力樂園昨開幕　預計經濟效應將達25.6億元（多圖）

商業 12:01 2022/11/02

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吉卜力工作室有份參與營運的吉卜力樂園（Ghibli Park）於昨日（1日）開幕，入園門票採用指定日期和時間的預約制，到12月的門票已銷售一空。（官網圖片）

吉卜力工作室有份參與營運的吉卜力樂園（Ghibli Park）於昨日（1日）開幕，入園門票採用指定日期和時間的預約制，到12月的門票已銷售一空，預計全面開園時的經濟效應將達到480億日圓（約25.6億港元）。

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未來擴充至5個區域
 
樂園此次開放了3個區域，分別為展示吉卜力電影的動畫分鏡和道具的「吉卜力大倉庫」、還原電影《夢幻街少女》風景的「青春之丘」、模仿電影《龍貓》舞臺的「龍貓森林」。2023年度內將增加「幽靈故里」、「魔女之谷」2個區域，擴大至5個區域。

門票收入佔5成

日本於10月解禁了個人自由行，愛知縣政府因此推算，全面開園時的經濟效應將達到480億日圓（約25.6億港元）。《風之谷》、《天空之城》、《千與千尋》等所有26部吉卜力電影的周邊商品在樂園內均有販售。全面開園後，預計2024年度銷售額將達到約60億日圓（約3.2億港元），其中門票收入佔5成，商品銷售和餐飲佔4成。

每年將迎來180萬人

專家認為，吉卜力的作品在全球190個國家播放，於海外也擁有大量固定粉絲，故選擇以穩定的內容實力為基礎，把節假日的單日限定入園人數控制在5600人，而不是一味地走擴張路線。同時亦預計，全面開業時每年將迎來180萬人。數字雖然不到東京迪士尼樂園最近峰值的10分之1，但吉卜力樂園的計劃是，即使疫情結束也不改變限制人數的預約制，而且從基本設計上的結構就限定了遊客人數。

事實上，日本國內的各大主題公園開始致力於提高遊客滿意度和人均客單價，而非一味提高入場人次，例如東京迪士尼樂園在疫情結束後，也將繼續保持疫情下固定下來的日均入場限制。

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責任編輯：李智美

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