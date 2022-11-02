Twitter為追馬斯克KPI 員工每周返7日工日做12粒鐘

全球首富馬斯克收購Twitter後，大刀闊斧改革公司，有指他計劃大規模裁減原有員工。據悉，Twitter内部為追趕馬斯克訂立的目標，部分員工實行7天工作周及每日返工12個鐘，有管理層更要在公司瞓覺。

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外媒報道，馬斯克（Elon Musk）要求Twitter員工於下周一（7日）前，完成向驗證用戶收取20美元（約156港元）月費的設計，否則就會被解僱。

《Business Insider》報道，馬斯克的團隊指派部分Twitter工程師在周末繼續編程項目，包括調整Twitter的驗證用戶服務。而公司内部更知會員工，指公司實際上期望員工能24小時全天候工作來解決問題。

美媒CNBC引述Twitter内部消息指，Twitter管理層通知部分員工每周上班7日及每日上班12小時，相當於每周工作84小時。

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CNBC指公司並沒有通知員工，他們究竟能否獲取加班費、補假或工作保障。有員工更擔心如果未能在限期前完成任務，就要離開公司。

馬斯克的團隊據報也要求Twitter管理層負責工作表現評核，並向團隊提交名單決定保留哪些員工。不過管理層本身也感到很大壓力，部分人連周末也留在辦公室瞓覺，不敢回家休息。

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責任編輯：鄭錦玲