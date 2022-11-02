▲ 【金融峰會】大摩CEO： 未來兩年通脹續高見4至5% 科技推低物價正重拾軌道

摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman 出席國際金融領袖投資峰會時稱，長達十年量寬和零息環境，以及突發疫情曾令美國GDP大跌30%以上，都是70年少見的異常情況。Gorman指，加息周期「痛苦但非出乎預期（Painful but not unexpected）」，相信通脹不會短時間內回復至央行目標的2%水平，在未來兩年都會處4%至5%高位，市場需時適應「平錢不如以往便宜」。

被問及疫情前外界預期科技發展會帶來人手過剩，效率提升會長期壓抑物價，Gorman回應稱，疫情對經濟的衝擊突然，但科技發展未有停頓，目前環球經濟處正常化過程，不少經濟體面對失業率重新回升，認為有關發展正重拾軌道。

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記者：麥德銘