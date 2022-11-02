▲ 【金融峰會】銀保監會肖遠企：內銀於房地產業不良貸款約1% 有信心銀行就內房市場風險暴露續處低水平

中國銀保監會副主席肖遠企今早在香港金管局「國際金融領袖投資峰會」以視像形式參與訪談。肖遠企表示，內房質素對於中國經濟有重要的角色，銀保監會密切從銀行的視角留意內房行業發展，而銀行業在房地產業方面的敞口處理合理水平，是整體貸款的26%。

肖認為，內房板塊現時情況穩定，而銀保監會有信心，銀行業在房地產市場的風險暴露仍續處低水平，銀行在內房板塊的不良貸款比率約1%。他又指，銀行業涉及對房地產的貸款，約90%屬資產質素較好的住宅按揭，當中大部分屬首置按揭，貸款質素良好，而據過去20年的數據，住宅按揭貸款的違約率不足0.1%，屬很低水平。

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記者：胡學能