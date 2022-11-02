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【內房危機】旭輝：境內債券均按期完成兌付兌息　存續債券無交叉違約條款

股市 11:29 2022/11/02

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【內房危機】旭輝：境內債券均按期完成兌付兌息　存續債券無交叉違約條款

旭輝集團公布，公司境內債券均按期完成兌付兌息，同時又至年底，公司境內債券已無涉及回售、到期或付息情況。

此外，公司提到，未到期的存續債券均未設置關於控股股東債務違約導致公司債券加速清償的條款或交叉違約的條款，公司也未就旭輝控股 （00884） 的任何境外銀行貸款、優先票據和可換股債券提供擔保。

公司強調，旭輝控股是次關於境外債務的安排對公司境內債券無重大不利影響，未涉及觸發公司存續公司債券召開持有人會議事宜。同時，旭輝控股的境外債務安排事項對公司境內整體經營，以及回款情況均無重大影響。

昨（1日）旭輝公布，自10月公告至今，集團尚無法與其於10月內有還款義務的境外債務項下的所有債權人達成既可以讓集團補救延遲還款問題，並暫停支付集團境外融資安排項下所有應付的本金和利息。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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編輯：姚卓然

旭輝控股集團（00884） 港股 債券 旭輝 可換股債券 公司債券

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