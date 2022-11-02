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【烏克蘭戰爭】普京要求先查克里米亞遇襲 再恢復履行糧食出口協議

環球政治 11:28 2022/11/02

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俄羅斯總統普京日前表明，因克里米亞的黑海艦隊俄軍被襲，決定停止履行烏克蘭糧食出口協議。普京近日提出，只有克里米亞俄軍遇襲有詳細調查後，俄方才考慮恢復履行協議。

【烏克蘭戰爭】世界糧食供應風險升溫　土耳其烏克蘭如常運糧 【下一頁】

普京（Vladimir Putin）周二（1日）與土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話後，克里姆林宮發聲明指出，普京表明會在克里米亞遇襲詳細調查完成後，以及獲烏方確保遵守4方協議中不使用人道走廊作軍事用途的要求，才考慮恢復履行糧食協議。

聲明更指，普京提醒埃爾多安，各方未有完成協議中的第二部分內容，「解除俄羅斯農產品及化肥出口至世界市場的限制」。

【烏克蘭戰爭】普京襲烏電網報復 基輔民眾街頭輪候食水 【下一頁】

土耳其總統府同日亦發表聲明，指埃爾多安向普京表示，有信心各方能夠在今次議題上，達成一個以解決方法為本的合作模式。外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）則表明，各方將克服今次問題，強調糧食協議有利於所有人。

俄羅斯上周六（10月29日）起停止參與由聯合國及土耳其斡旋的烏克蘭糧口出口協議，指控烏軍利用協議中的人道走廊，以無人機攻擊駐紮在克里米亞港口城市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄軍黑海艦隊。

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責任編輯：吳漢培

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