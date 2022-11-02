英內政大臣言論再惹爭議 稱移民「入侵」國家

英國內政大臣柏斐文上任不久，就曾因指過多低技術移民欠經濟貢獻引來熱議。柏斐文近日針對移民言論再惹爭議，形容跨越英吉利海峽到英國尋求庇護人士為「入侵」國家。英國移民部長鄭偉祺表示，政治人物需小心言辭，但指就非法移民的規模而言，柏斐文的形容正確。

英內政大臣狠批示威者阻礙交通 嘲「食開豆腐懶清醒」 【下一頁】

柏斐文（Suella Braverman）周一（31日）在國會回應質詢期間表示，英國民眾應明白，哪一個政黨正認真阻止南部海岸的「入侵」（invasion），哪一個黨派不認真。柏斐文透露，僅今年內已有約4萬人抵達英國南海岸，當中許多更曾受犯罪團體協助，部分甚至是犯罪團隊成員，英國應停止認為他們是遇險的難民。

柏斐文言論發表前一日，一名男子向多佛（Dover）移民中心投擲汽油彈後，自殺身亡，當局至今未清楚其動機。鄭偉祺（Robert Jenrick）周二（1日）亦和柏斐文拉開距離，指政治人物需明智選擇措辭，不希望看到多佛事件再次發生。他同時強調，入侵是描述對非法移民規模的一種形容。

英國多佛移民中心被擲汽油彈 男疑犯自殺身亡 【下一頁】

柏斐文言論亦引來難民慈善機構批評，難民委員會（The Refugee Council）表示，將難民危機造成的嚴重且複雜局勢，描述為入侵令人震驚，且是錯誤及危險的。委員會強調，該批人士都是逃避戰爭，受迫害及衝突的人士，當中不乏婦孺。

在野工黨內政事務發言人Yvette Cooper表示，任何認真對待公共安全或國家安全的內政大臣不會在汽油彈襲擊發生翌日，使用高度煽動性言辭。她認為，現屆政府言論已隨著表現惡化。

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責任編輯：李俊儀