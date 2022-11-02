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【異動｜生科股】歌禮製藥飆兩成　新冠口服藥申請美國臨床試驗

股市 10:58 2022/11/02

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【異動｜生科股】歌禮製藥飆兩成　新冠口服藥申請美國臨床試驗

歌禮製藥 （01672） 公布，在新藥臨床試驗申請前溝通會議(Pre-IND consultation)後，已向美國食品藥品監督管理局(FDA)遞交新冠口服候選藥物蛋白酶(3CLpro)抑制劑ASC11的新藥臨床試驗(IND)申請。

歌禮製藥飆升兩成，報3.13元，創近兩個月高，同時成交額大增，至10時58分，暫錄1520萬元。

歌禮製藥指，在新冠病毒感染的抗病毒細胞實驗中，與奈瑪特韋、S-217622、PBI-0451和 EDP-235等其它3CLpro抑制劑相比，ASC11顯示出更高的抗新冠病毒活性。

同時，ASC11對多種廣泛傳播的奧密克戎變異株如BA.1和BA.5均保持強效抗病毒活性。在新冠病 毒感染動物模型中，ASC11同樣表現出強效抗病毒活性。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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【生科股】歌禮製藥中期產品收入增13.7倍至522萬人幣　期內虧損收窄兩成

編輯：姚卓然

港股 生物科技 生物科技股 歌禮製藥－B（01672）

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