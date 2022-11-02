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Twitter驗證用戶月費8美元 馬斯克：不能單靠廣告搵食

環球社會熱點 10:59 2022/11/02

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全球首富馬斯克收購社交平台Twitter後，擬向Twitter驗證用戶收取20美元（約156港元）月費的計劃引起爭議。馬斯克周二（1日）透露，驗證用戶月費或調整至8美元（約62港元），他承認Twitter不能單靠廣告賺錢。

馬斯克解散Twitter董事會獨任CEO 據報要炒4分1員工 【下一頁】

Twitter去年推出Blue訂閱服務，向用戶收取每月4.99美元（約39港元）費用，允許用戶編輯帖文及提早使用新功能等。

不過早前外媒報道，獲官方驗證的藍色標記的用戶未來需訂閲Twitter Blue才可保留藍色標記，月費更可能達20美元。

馬斯克（Elon Musk）周二於Twitter發文，批評Twitter目前的藍色標記制度完全是垃圾。他決定將決定權交回用戶手中，建議Twitter Blue訂閲服務的月費為8美元，但指月費可能會因國家或地區而異。

馬斯克表示向驗證用戶收取月費，是唯一能擊敗散播假消息的虛假帳戶的方式。

Twitter擬收驗證用戶20美元月費 2周内完成設計否則解僱 【下一頁】

作家史提芬京（Stephen King）曾表明Twitter如要就藍色標記收取20美元，他就會離開平台。馬斯克就回應指Twitter也要「搵食」（need to pay the bills somehow），不能單靠廣告收入，並提出可改為收取8美元。

據悉，約40萬名認證用戶受計劃影響。新的Blue訂閱用戶可獲得回覆及搜尋方面的優先權，而用戶料也能夠發布長影片及剪輯音頻。

Blue訂閱用戶看到的廣告也將會減少，而廣告佔Twitter約50億美元（約390億港元）的年收入約9成。

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責任編輯：鄭錦玲

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