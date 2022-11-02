煤氣熱水爐 為你添「家」溫暖 TGC 煤氣恆溫熱水爐冬日限時勁減

「家」有一種溫度，叫「永遠係⁰C」。忙了一整天回到家中，最好的休息便是舒舒服服泡個熱水浴，消除疲倦和肌肉緊繃。TGC 煤氣熱水爐一年四季全天候提供源源不絕熱水，為你添「家」溫暖，在忙碌的生活中徹底放鬆身心，增添幸福暖意！

TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD 設計簡約纖巧，機身薄至 75 毫米，即使浴室再狹小也可隨心所欲享受舒適的沐浴空間。其自動恆溫的設計，有效穩定一年四季的舒適水溫，從此告別「三分鐘熱度」，每天回家均可享受源源不絕的熱水浴， 讓「家」的溫度常存於日常細小時刻，支持每天為家人努力打拼的你。

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(特約)