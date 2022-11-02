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煤氣熱水爐 為你添「家」溫暖 TGC 煤氣恆溫熱水爐冬日限時勁減

都會情報 11:00 2022/11/02

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「家」有一種溫度，叫「永遠係⁰C」。忙了一整天回到家中，最好的休息便是舒舒服服泡個熱水浴，消除疲倦和肌肉緊繃。TGC 煤氣熱水爐一年四季全天候提供源源不絕熱水，為你添「家」溫暖，在忙碌的生活中徹底放鬆身心，增添幸福暖意！ 

TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD 設計簡約纖巧，機身薄至 75 毫米，即使浴室再狹小也可隨心所欲享受舒適的沐浴空間。其自動恆溫的設計，有效穩定一年四季的舒適水溫，從此告別「三分鐘熱度」，每天回家均可享受源源不絕的熱水浴， 讓「家」的溫度常存於日常細小時刻，支持每天為家人努力打拼的你。

即日起至 2023 年 1 月 15 日期間，凡購買煤氣恆溫熱水爐即享下列冬日限時優惠 *﹕ 
- TGC 超薄煤氣恆溫熱水爐 RJW15/20SD 即時減$800 
- TGC 煤氣恆溫熱水爐 RJ12/16RM 即時減$600 
- TCG 煤氣恆溫熱水爐 RS131/161RM 或 TM 即時減$600 
- SIMPA 煤氣恆溫熱水爐 RS11RM 或 TM 即時減$600 * 

優惠受條款及細則約束

請即前往煤氣客戶中心參觀選購。購買任何煤氣爐具產品均享有三年包零件免費保養服務，是顧客信心的保證 。如欲查詢，請致電 2232 1000 或瀏覽 http://www.towngasappliance.com。另外，歡迎登上 Towngas Appliance Facebook 專頁，http://www.facebook.com/TowngasAppliance。 

(特約)

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