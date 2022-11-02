【巴西大選】博索納羅未認落敗 啟動權力交接

巴西總統選舉次輪投票落幕，左翼候選人﹑前總統盧拉以輕微優勢獲勝。現任總統博索納羅隱身兩日，終就選舉結果發表講話。當中他未承認落敗及恭賀盧拉當選，只表明尊重憲法，並宣布開始交接權力。

盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任 【下一頁】

博索納羅（Jair Bolsonaro）周二（1日）現身總統府，首先感謝投票支持自己的5,800萬選民。他稱作為總統及公民，會繼續尊重憲法。然而，博索納羅未提及自己是否落敗或是今次選舉的勝利方—盧拉（Lula da Silva）。

同時，博索納羅再次暗示周日（10月31日）的選舉不公，指選後其強硬支持者發起的示威正是對今次選舉的不公正表達憤怒及不平。他十分歡迎和平示威，強調侵犯民眾人身自由的行動絕不能接受。

博索納羅的幕僚長諾蓋拉（Ciro Nogueira）暗示，己方不會挑戰選舉結果，指博索納羅已指示自己，當法律條件觸發，將啟動權力交接程序。巴西最高法院亦指出，博索納羅已接受結果，批准開始權力交接程序。

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政治分析師特勞曼（Thomas Traumann）認為，諾蓋拉言論代表博索納羅已敗選，今年底時將完成權力移交。特勞曼亦指博索納羅拒絕公開承認敗選及向支持者發出的言論，反映他希望確保有非正式赦免，避免下台後被起訴。

現年67歲的博索納羅次選投票中獲49.1%選民支持，僅以不足2%選票﹑約210萬名選民，敗予年屆77的盧拉。

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責任編輯：吳漢培