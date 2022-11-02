  • 20°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴西大選】博索納羅未認落敗 啟動權力交接

環球社會熱點 10:49 2022/11/02

分享：

分享：

巴西總統選舉次輪投票落幕，左翼候選人﹑前總統盧拉以輕微優勢獲勝。現任總統博索納羅隱身兩日，終就選舉結果發表講話。當中他未承認落敗及恭賀盧拉當選，只表明尊重憲法，並宣布開始交接權力。

盧拉當選巴西新任總統 微弱優勢阻博索納羅連任 【下一頁】

博索納羅（Jair Bolsonaro）周二（1日）現身總統府，首先感謝投票支持自己的5,800萬選民。他稱作為總統及公民，會繼續尊重憲法。然而，博索納羅未提及自己是否落敗或是今次選舉的勝利方—盧拉（Lula da Silva）。

同時，博索納羅再次暗示周日（10月31日）的選舉不公，指選後其強硬支持者發起的示威正是對今次選舉的不公正表達憤怒及不平。他十分歡迎和平示威，強調侵犯民眾人身自由的行動絕不能接受。

博索納羅的幕僚長諾蓋拉（Ciro Nogueira）暗示，己方不會挑戰選舉結果，指博索納羅已指示自己，當法律條件觸發，將啟動權力交接程序。巴西最高法院亦指出，博索納羅已接受結果，批准開始權力交接程序。

【巴西大選】盧拉批博索納羅「小獨裁者」 辯論變成罵戰 【下一頁】

政治分析師特勞曼（Thomas Traumann）認為，諾蓋拉言論代表博索納羅已敗選，今年底時將完成權力移交。特勞曼亦指博索納羅拒絕公開承認敗選及向支持者發出的言論，反映他希望確保有非正式赦免，避免下台後被起訴。

現年67歲的博索納羅次選投票中獲49.1%選民支持，僅以不足2%選票﹑約210萬名選民，敗予年屆77的盧拉。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】《王冠》團隊無視威廉請求 將重現戴安娜受訪
今日
【英國王室】《王冠》團隊無視威廉請求 將重現戴安娜受訪
【南韓人踩人】68人出殯　尹錫悅連續3日弔唁（不斷更新）
今日
【南韓人踩人】68人出殯　尹錫悅連續3日弔唁（不斷更新）
【NBA】籃網球星陷反猶爭議 8球迷披標語T恤抗議
今日
【NBA】籃網球星陷反猶爭議 8球迷披標語T恤抗議
日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
今日
日本吉卜力公園3園區率先開放 首日迎5000預約客
英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙出爐 一字囊括全球危機
2022/11/01
英國《柯林斯字典》年度風雲詞彙出爐 一字囊括全球危機

你可能感興趣

【英國王室】《王冠》團隊無視威廉請求 將重現戴安娜受訪
今日 10:32
【英國王室】《王冠》團隊無視威廉請求 將重現戴安娜受訪
【南韓人踩人】68人出殯　尹錫悅連續3日弔唁（不斷更新）
今日 10:16
【南韓人踩人】68人出殯　尹錫悅連續3日弔唁（不斷更新）
【NBA】籃網球星陷反猶爭議 8球迷披標語T恤抗議
今日 08:35
【NBA】籃網球星陷反猶爭議 8球迷披標語T恤抗議
地緣政治 政治 請願示威 選舉 巴西 博索納羅 下台

上一篇文章

Twitter驗證用戶月費8美元 馬斯克：不能單靠廣告搵食

下一篇文章

【英國王室】《王冠》團隊無視威廉請求 將重現戴安娜受訪

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
辛偉誠內閣或有變動 炒栢斐文壓力升溫
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
英國能源費用高昂 氣炸鍋及電熱氈銷量暴增
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
扮被炒twitter員工稱無錢供Tesla 美媒集體擺烏龍
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
德30歲富二代視錢財如糞土 稱應被徵9成遺產稅
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月02日 時間11:00）
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
劍橋大學錄取率 英國公校學生首超頂尖私校
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款