【金融峰會】中證監方星海建議國際投資者親自了解中國、不要與內地和香港對賭

中證監副主席方星海今早在香港金管局「國際金融領袖投資峰會」以視像形式參與訪談。方星海指，自己在日常工作頗多涉及國際投資者，他認為國際投資者看得太多國際傳媒報道中國情況的新聞，然而該些報道並不真正很好的了解中國，而且聚焦於短期情況，他建議國際投資者親自了解中國，而且不要與內地和香港對賭（don't bet against China and Hong Kong）。

方星海在訪談中提到，中國市場龐大，有大量投資者，但至今未有足夠的高質量機構例如證券公司、期貨經紀、基金公司，吸引一流國際機構進入內地市場有利中國，中證監有願景向國際參與者開放中國市場，而中國將繼續是世界經濟增長的主要推動力量，中國希望向國際參與者分享中國的增長。

方星海表示，香港對中國和世界其餘地方而言，是非常重要的國際金融中心，中國希望發展高質量經濟，而要達到高質量經濟，需要有高質量資本市場。中證監正盡全力建立高質量資本市場，但過程需時，而香港已有高質量資本市場，中國經濟發展需要香港，香港可以在協助中國經濟增長中扮演很重要的角色。

他提到，中證監月前宣布三項政策支持香港作為國際金融中心繼續成長，當中包括容許互聯互通覆蓋在港上市的國際公司，內地投資者由此可接觸到這些國際公司，大大幫助香港吸引主要國際公司前來上市的能力。

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記者：胡學能