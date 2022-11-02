▲ 【金融峰會】人行易綱：人民幣匯率將續在合理均衡水平上保持基本穩定 近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善

人民銀行行長易綱今早在香港金管局「國際金融領袖投資峰會」以視像形式參與訪談。易綱指，今年以來，得益於中國經濟長期向好的基本面，以及人行近年堅持實施常態化貨幣政策，人民幣對一籃子貨幣相對穩定，對美元有所貶值，但對其他主要貨幣有所升值，未來，人行將堅持市場在匯率形成中的決定性作用，人民幣匯率將繼續在合理均衡水平上保持基本穩定，人民幣幣值和購買力將保持穩定。

易表示，中國堅持實施穩健的貨幣政策，加大對實體經濟的支持力度，今年以來，人行保持流動性合理充裕，推動降低社會融資成本。9月底，廣義貨幣M2同比增長超過12%，社會融資規模和人民幣貸款余額同比增速分別在10.5%和11%左右。他指目前市場利率穩中有降，金融市場資源配置效率較高。同時，人行通過結構性貨幣政策工具，加大對普惠小微、鄉村振興、綠色發展等重點領域和薄弱環節的支持力度。人行亦致力於支持設備更新改造和基礎設施投資，第4季效果會有所顯現。

談到中國經濟，易表示，中國經濟的潛在增長率將保持在合理區間。中國擁有超大規模市場，城鎮化率仍有較大提升空間，中等收入階層消費需求穩步增長。中國擁有世界上最大的工程師和技工隊伍，已建成門類齊全的現代工業體系和高質量的基礎設施網絡。中國科技創新蓬勃發展，供給側結構性改革不斷深化，將持續增強經濟增長動能。

將進一步完善準入前國民待遇加負面清單的管理制度

被問到金融業如何實現二十大報告中提出的「制度型開放」，易指，人行將持續推進改革開放，穩步擴大金融領域規則、規制、管理、標準等制度型開放，積極參與國際金融合作與治理。人行將進一步完善準入前國民待遇加負面清單的管理制度，著力營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，加強產權尤其是知識產權保護，提升金融市場投資信心。

鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付

中國房地產發展方面，易綱表示，人行積極支持房地產行業健康發展，降低了個人住房貸款利率和首付比例，鼓勵銀行通過「保交樓」專項借款支持已售住房建設交付，支持剛性和改善性住房需求。近期，房地產銷售和貸款投放已有邊際改善。隨著中國城鎮化進程不斷推進，相信房地產市場能保持平穩健康發展。

易又指，香港現在是、未來仍將是重要的國際金融中心，是連接內地和國際市場的重要橋梁。這些年，香港經濟和金融體系顯示了強大的韌性。香港與內地在金融市場聯通、「一帶一路」投融資、金融科技和綠色金融等領域擁有巨大合作潛力。人行將全力支持香港的發展，支持香港建設和保持充滿活力的營商環境，進一步加強國際金融中心建設。

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記者：胡學能