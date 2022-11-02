【金融峰會】余偉文：峰會展示香港是開放和回來了　明年金管局30周年有很好理由再辦峰會

▲ 【金融峰會】金管局余偉文致歡迎辭 強調峰會舉行展示香港是開放和回來了

金管局主辦的國際金融領袖峰會今日舉行，歷時逾5小時。金管局總裁余偉文致峰會閉幕辭時表示，明年正值金管局成立30周年，有很好的理由再辦峰會，向在座嘉賓表達明年同樣時間再見。

余偉文稱，感謝多位金融領袖今日在峰會上分享各自見解，儘管打風天氣仍然前來出席峰會，他個人從他們的討論受益良多，希望他們能利用下午時間與香港的同事、社區重新聯繫。

今早歡迎辭形容「貴人出門招風雨」

余偉文今早為國際金融領袖峰會致歡迎辭時，形容「貴人出門招風雨」，強調峰會舉行展示香港是開放和回來了。

余偉文指，金融世界目前有許多不確定性，包括滯脹、加息、地緣政治、疫情，即使是昨晚，亦要應對颱風來襲，有些不確定性是暫時性，但有些則較具黏性，如何在短期、長期的挑戰和機會之間遊走是「十億元的問題」（the billion question）。

他又指，可持續發展、科技是兩大全球趨勢，影響着金融發展，如何應對這些趨勢亦將決定金融機構未來的成敗。希望今日在座的環球金融精英能帶來具啟發性的討論和集體智慧。

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記者：胡學能