【金融峰會】一文看清金融領袖峰會重點　方星海：別對賭中國和香港（不斷更新）

▲ 【金融峰會】一文看清金融領袖峰會重點（不斷更新）

國際金融領袖投資峰會在八號風球前夕召開，金管局總裁余偉文在峰會開幕致辭時形容「貴人出門招風雨」，但他強調峰會舉行展示香港是開放和回來了。上周出訪沙特阿拉伯期間染疫的財政司司長陳茂波昨日抵港，今早親身出席峰會，但有異於場內嘉賓均沒佩戴口罩，陳茂波全程戴上口罩參與峰會。

余偉文稱，金融世界目前有許多不確定性，包括滯脹、加息、地緣政治、疫情，比喻這如同香港面對颱風來襲，金融市場的風暴和不明朗是暫時性，但有些則較具黏性，如何在短期、長期的挑戰和機會之間遊走是「十億元的問題」（the billion question）。

港股在中共二十大後明顯更為波動，人行行長易綱指，中共二十大重申中國繼續改革開放，內地會從「負面清單」、保障產權來便利外資參與，並指出內地正積極處理內房風險，有信心樓市可軟著陸。中證監副主席方星海更指，別看太多國際媒體，認為很多報道都不熟悉中國，也抱短線目光，籲「別與中國和香港對賭」。

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本文將綜合日內不同金融領袖發言重點：

【10：45】中證監方星海：香港可在協助中國經濟增長中扮演很重要角色

【09：50】李家超：一國兩制是香港的基石 背靠中國、續為國際金融中心

【09：15】金管局余偉文：峰會展示香港是開放和回來了

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圖看峰會舉行花絮

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11月1日報道

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