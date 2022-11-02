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【金融峰會】一文看清金融領袖峰會重點　方星海籲勿與中國和香港對賭、余偉文：明年見（不斷更新）

宏觀解讀 14:39 2022/11/02

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【金融峰會】一文看清金融領袖峰會重點（不斷更新）

國際金融領袖投資峰會在八號風球前夕召開，金管局總裁余偉文在峰會開幕致辭時形容「貴人出門招風雨」，但他強調峰會舉行展示香港是開放和回來了，並稱香港的三大優勢不僅未有改變，而且正在加強。隨中方監管機構發言、三場由跨國金融機構領袖參與專題討論結束，余偉文在閉幕辭稱，明年將是金管局成立30周年，「是很好的理由再辦峰會，明年見。」

上周出訪沙特阿拉伯期間染疫的財政司司長陳茂波昨日抵港，今早親身出席峰會，但有異於場內嘉賓均沒佩戴口罩，陳茂波全程戴上口罩參與峰會。不過，陳茂波其後上台演講時，則除下口罩。

多位國際金融機構高層均認為，現時市場充斥種種不明朗因素，而地緣政治為其中一大風險。摩根士丹利董事長兼首席執行官James Gorman認為，通脹不會短時間內回復至央行目標的2%水平，在未來兩年都會處4%至5%高位。高盛（美：GS）董事長兼首席執行官David Solomon亦稱，過去非常容易獲得現金的日子已過，未來市場波動性將明顯提高。

方星海：別看太多國際媒體　很多報道都不熟悉中國

余偉文稱，金融世界目前有許多不確定性，包括滯脹、加息、地緣政治、疫情，比喻這如同香港面對颱風來襲，金融市場的風暴和不明朗是暫時性，但有些則較具黏性，如何在短期、長期的挑戰和機會之間遊走是「十億元的問題」（the billion question）。

港股在中共二十大後明顯更為波動，人行行長易綱指，中共二十大重申中國繼續改革開放，內地會從「負面清單」、保障產權來便利外資參與，並指出內地正積極處理內房風險，有信心樓市可軟著陸。中證監副主席方星海更指，別看太多國際媒體，認為很多報道都不熟悉中國，也抱短線目光，籲「別與中國和香港對賭」。

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本文將綜合日內不同金融領袖發言重點：

【14：05】滙豐祈耀年：PayMe市佔率達5成　央行數碼貨幣能打通國際貿易

【13：54】陳茂波：在港金融科技公司5年間增至逾800家　香港對全球創新者持開放包容態度

【13：30】瑞銀董事長：未來9個月投資回報吸引　歐洲面臨大問題、「沒看美國媒體報道中國」

【12：58】中行行長：中港前景在不明朗市況下相當確定、內房市場正復甦　「不要看太多負面報道」

【12：23】高盛所羅門：未來市場波動性將明顯提高　投資者需駕馭市場的不確定性

【11：55】大摩CEO： 未來兩年通脹續高見4至5%　科技推低物價正重拾軌道

【11：34】余偉文：海外嘉賓可親身感受香港的活力及動力　香港三大優勢不僅鞏固而且加強

【11：30】銀保監會肖遠企：內銀於房地產業不良貸款約1%　有信心銀行就內房市場風險暴露續處低水平

【10：45】中證監方星海建議國際投資者親自了解中國　「不要與內地和香港對賭」

【10：37】人行易綱：人民幣匯率將續在合理均衡水平上保持基本穩定　近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善

【09：50】李家超：一國兩制是香港的基石　背靠中國、續為國際金融中心

【09：15】金管局余偉文：峰會展示香港是開放和回來了

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圖看峰會舉行花絮

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11月1日報道

嘉賓參觀M+及出席晚宴　有財金界人士戴「人臉口罩」勁搶鏡（多圖）

金融峰會風雨不改、8號仍如期舉行　匯聚逾200位全球金融機構負責人

李家超：未能出席峰會的嘉賓只屬少數　舉行首日再多兩名嘉賓缺席　東方匯理CEO因家庭理由「請假」

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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