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【金融峰會】李家超：香港擁世界最佳機遇　籲最出色商家選港發展

Hot Talk 09:51 2022/11/02

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【金融峰會】李家超：一國兩制是香港基石　背靠中國、續為國際金融中心（陳靜儀攝）

行政長官李家超於國際金融領袖投資峰會發表演講，表示一國兩制是香港堅定不移的基石，香港背靠中國，擁有獨特的優勢，而香港繼續成為國際金融中心，亦是資金自由流動的港口。他又指會繼續放寬社交距離措施等限制。

他又重申施政報告之中，300億元創「共同投資基金」和搶人才計劃等，均吸引企業和人才來港營商。

最壞時間已過　香港總會反彈歸來

李家超指，在過去三年的疫情、社會運動等，香港已經重回正軌。他又提到香港在1997金融風暴、2003年沙士、2008年金融海嘯，其金融系統從未撐不住，並直言香港永遠都會重新站起來。

他表示與會者均為世上出色的商家和投資者，並指投資從來都是時間和機會所組成，形容香港機遇是世上最佳（World is behind us），歡迎他們在港發展，「我可以告訴你，香港現時最壞時間已過，現時就是時機就在這裡。」

此外，李家超又建議與會者參觀故官博物館及欣賞七人欖球賽，感受香港的魅力。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

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【金融峰會】嘉賓參觀M+及出席晚宴　有財金界人士戴「人臉口罩」勁搶鏡（多圖）

編輯：姚卓然

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國際金融中心 疫情 一國兩制 基金 經濟 港股 李家超

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【金融峰會】一文看清金融領袖峰會重點　余偉文：貴人出門招風雨、陳茂波戴口罩出席（不斷更新）

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