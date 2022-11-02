【港股市況】ATM跌1%至2%　康希諾生物逆市升兩成重上100元　恒指早段跌逾100點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股議息結果公布前向下，港股今早今早略為回吐。阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指低開65點，開報15389點；科指跌0.9%，報3047點。

焦點新聞︰

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：52】【金融峰會】李家超：一國兩制是香港的基石 背靠中國、續為國際金融中心

【09：50】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至35%，高見117.4元。

【09：45】友邦 （01299） 升1%，中移動 （00941） 升0.4%，滙豐 （00005） 暫無升跌，港交所 （00388） 跌0.5%。

【09：44】內房股下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌近4%。另一方面，旭輝 （00884） 逆市反彈近4%。

【09：36】大市早段跌約161點，報15294點，科指跌1.4%，報3030點。

【09：35】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至兩成，重上100元，高見111.1元。

【09：34】美團 （03690） 早段跌2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：32】康希諾生物 （06185） 逆市升逾13%，早段高見98.2元。

【09：30】小鵬汽車 （09868） 跌8%；蔚來 （09866） 跌逾7%；理想汽車 （02015） 逆市升3%。

【電動車】一文看清電動車廠10月交付量 小鵬汽車墮後、僅及蔚來理想一半

【09：25】【金融峰會】金管局余偉文致歡迎辭 強調峰會舉行展示香港是開放和回來了

【09：25】百勝中國 （09987） 績後造好，股價高開近5%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指低開65點，開報15389點；科指跌0.9%，報3047點。

【09：13】期指開報15339點，跌117點。

【08：36】【新股IPO】多想雲6696截止認購日遇颱風 招股變動怎安排？

【08：31】恒指黑期跌73點，報15330點，道指期貨跌8點，報32677點。

【08：14】【HSBC滙豐】滙豐邵偉信退任財務總監 因未能成功爭取成為行政總裁？

【07：57】【業績｜餐飲股】百勝中國第三季經調整淨利潤升1.2倍 CFO：第四季經營環境未言樂觀、並受五因素夾擊

【07：45】【打風消息】天文台考慮中午12時至下午2時改掛8號風球 港股交易怎安排？

【07：45】港股ADR收報15290點，跌164點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.51元，較港收市價高0.46元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報223.09元，較港收市價低4.31元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報64.62元，較港收市價低1.48元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場預期很大可能連續第4次加息0.75厘，但投資市場焦點已轉移至儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的會後講話。數據顯示美國經濟仍然強勁，市場憂慮加息步伐或未能降溫，道指一度挫近200點，午市跌幅收窄，收市跌79點，報32653點；標指跌15點，報3856點；納指跌97點或0.89%，報10890點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩