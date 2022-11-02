【恒指黑期+北水】黑期低水227點　滙豐倫敦低港1.2%　北水吸資增至近77億　買騰訊美團（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

8號風球生效下，港股提早收市，夜期亦會暫停，不過新加坡的恒指黑期，則反映跌153點，較恒指現貨低水227點，滙豐倫敦股價偏軟，較港收市價41.4元低1.2%。

北水繼續加大吸資，今日淨流入76.7億元，騰訊 （00700） 及美團 （03690） 各有13.8億及11.5億元淨買，藥明生物 （02269） 有4.9億元淨買，李寧 （02331） 亦有3.4億淨買。

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8號風球懸掛港股提早收市 恒指升371點重上10天綫、康希諾生物大升63%

8號風球懸掛下，港股提早收市。美團 （03690） 升半成，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%。新冠概念股造好，康希諾生物 （06185） 大升63%。濠賭股續升，其中金沙 （01928） 升12%，銀娛 （00027） 升逾6%。恒指低開65點，早段曾跌逾百點，其後倒升，午後曾升411點，高見15867點。恒指升371點，報15827點，重上10天綫，成交1060億元。科指升2.6%，報3156點。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 美團 146.70 +5.1 +54 -31 阿里巴巴 67.40 +2.0 +20 19 港交所 236.20 +4.3 +19 23 恒隆地產 9.83 -1.3 -1 11 創科實業 77.70 -1.0 -2 16 聯想集團 6.00 -4.9 -3 4

焦點新聞︰

財經日誌︰

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即市走勢︰

【19：48】黑期跌153點，低水227點。

【17：12】【港股反彈】內地再傳放寬防疫 港股再急升372點

【13：55】8號風球懸掛下，港股提早收市。恒指升371點，報15827點，重上10天綫，成交1060億元。科指升2.6%，報3156點。美團 （03690） 升半成，阿里巴巴 （09988） 升近2%，騰訊 （00700） 升逾1%。新冠概念股造好，康希諾生物 （06185） 大升63%。濠賭股續升，其中金沙 （01928） 升12%，銀娛 （00027） 升逾6%。

【13：52】【金融峰會】陳茂波：在港金融科技公司5年間增至逾800家 香港對全球創新者持開放包容態度

【13：49】【電動車】蔚來承認兩座主要工廠停產 「生產受疫情影響確實比較嚴重」

【13：46】康希諾生物 （06185） 午後升幅擴大至逾66%，高見144.4元。

【13：40】天文台於下午1時40分改掛八號西北烈風或暴風信號，意味港股將於下時1時55分停止交易。

【13：30】碧桂園 （02007） 升一成，高見1.22元。

【13：27】【金融峰會】瑞銀董事長：未來9個月投資回報吸引 歐洲面臨大問題、「沒看美國媒體報道中國」

【13：26】艾美疫苗 （06660） 股價逆市回吐12%，低見31元。

【13：22】【2022雙11】阿里巴巴：天貓雙11首波售賣期啟動 102品牌首小時成交即破億

【13：20】【特許金融分析師】CFA協會：三級考試合格率達48% 合格率再次接近歷史平均水平

【13：18】港交所 （00388） 造好，股價升逾4%，高見236.8元。

【13：16】恒指升近400點，報15847點，升392點，科指升2.9%，報3163點。

【13：07】金沙 （01928） 午後升逾一成，高見16.9元，銀娛 （00027） 升逾6%。

【13：03】美團 （03690） 午後拉升，最新升逾6%，高見148.9元。

【13：02】大市升幅擴大至近350點，高見15812點。

【13：01】美團 （03690） 午後初段升半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【13：00】恒指午後初段升約285點，報15740點。科指升1.8%，報3130點。

【12：59】【金融峰會】中行行長：中港前景在不明朗市況下相當確定、內房市場正復甦 「不要看太多負面報道」

【12：25】【醫藥股】中生製藥第三季收入74.7億元人民幣 按年升21.3%

【12：23】【金融峰會】高盛董事長：未來市場波動性將明顯提高 投資者需駕馭市場的不確定性

【12：00】本港改掛8號風球前，恒指半日升268點，報15724點，成交761.8億元。科指升1.7%，報3127點。美團 （03690） 升逾3%，騰訊 （00700） 升0.7%，阿里巴巴 （09988） 升0.6%，濠賭股續反彈，金沙 （01928） 升逾6%，銀娛 （00027） 升逾4%。新冠概念股造好，其中康希諾生物 （06185） 大升51%。

【11：54】【金融峰會】大摩CEO： 未來兩年通脹續高見4至5% 科技推低物價正重拾軌道

【11：41】天文台宣布會在今天下午1時40分或以前發出八號熱帶氣旋警告信號，意味港股交易於下午2時前停止。

【11：38】體育用品股再升，李寧 （02331） 續彈半成，安踏 （02020） 升逾3%，特步 （01368） 升逾1%。

【11：34】內地股市半日向上，上證升0.9%，深證升1.1%，創業板指升1.4%。

【11：33】【金融峰會】銀保監會肖遠企：內銀於房地產業不良貸款約1% 有信心銀行就內房市場風險暴露續處低水平

【11：30】港股升逾300點，恒指報15787點，升332點；科指升2.5%，報3153點。美團 （03690） 升幅擴大至半成，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%。

【11：30】【內房危機】旭輝：境內債券均按期完成兌付兌息 存續債券無交叉違約條款

【11：24】大市短綫拉升，最新升約250點。美團 （03690） 升3%，騰訊 （00700） 升0.4%，阿里巴巴 （09988） 升0.8%。

【11：22】恒指最新升近200點，報15651點，升196點。科指升0.9%，報3103點。

【11：17】思摩爾 （06969） 升逾8%，中煙香港 （06055） 升逾4%，中國波頓 （03318） 升0.9%，華寶 （00336） 升近3%。

【電子煙股】內地電子煙今起納入消費稅範圍 RELX、YOOZ、MOTI等多個品牌產品價格漲超三成

【11：07】濠賭股續造好，其中藍籌股金沙 （01928） 升7%；銀娛 （00027） 升半成。

【11：05】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至6成，高見138.6元，成交11.6億元。

【10：59】【異動｜生科股】歌禮製藥飆兩成 新冠口服藥申請美國臨床試驗

【10：55】港股升約150點，重上至15600點水平；科指轉升0.8%，報3098點。美團 （03690） 升幅擴至逾2%，阿里巴巴 （09988） 轉升0.5%，騰訊 （00700） 跌0.2%。

【10：48】恒指升幅擴大至100點，高見15560點。

【10：46】ATM最新個別發展，美團 （03690） 轉升逾1%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌約0.8%。

【10：45】旭輝 （00884） 股價反彈近9%，高見0.43元。

【10：39】【金融峰會】中證監方星海：香港可在協助中國經濟增長中扮演很重要角色

【10：39】大市最新轉升，恒指升約27點，報15483點；科指跌0.5%，報3059點。

【10：30】康希諾生物 （06185） 最新升4成，三葉草生物 （02197） 升26%，先聲藥業 （02096） 升近兩成，歌禮製藥 （01672） 升近19%。

【10：27】大市低位反彈百點，跌幅收窄至約65點，報15389點，今早曾低見15276點。

【10：25】【異動｜生科股】康希諾曾爆升54% 內地江蘇省13個城市開展吸入用新冠疫苗部署工作

【10：22】【金融峰會】人行易綱：人民幣匯率將續在合理均衡水平上保持基本穩定 近期房地產銷售和貸款投放已有邊際改善

【10：14】三葉草生物 （02197） 逆市升逾33%，高見2.51元。

【10：13】三桶油向上，中海油 （00883） 升逾1%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升0.3%。

【10：07】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別跌逾2%，恒指最新跌約135點，報15320點，科指跌1.8%，報3020點。

【10：05】汽車股逆市向好，吉利 （00175） 升逾2%，比亞迪 （01211） 升0.1%，廣汽 （02238） 升逾2%，華晨 （01114） 升逾1%。另一方面，長汽 （02333） 跌近2%。

【10：01】電力股下挫，潤電 （00836） 跌逾3%，中國電力 （02380） 跌2%，龍源電力 （00916） 跌逾6%破底，大唐發電 （00991） 跌近3%破底。

【09：59】大市跌幅收窄至35點，報15420點；科指跌0.6%，報3057點。

【09：56】康希諾生物 （06185） 愈升愈大，最新大升逾54%，高見133元，觸發市調機制。消息面上，康希諾生物吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎霧優在江蘇十三個城市陸續開啟接種。

【09：52】【金融峰會】李家超：一國兩制是香港的基石 背靠中國、續為國際金融中心

【09：50】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至35%，高見117.4元。

【09：45】友邦 （01299） 升1%，中移動 （00941） 升0.4%，滙豐 （00005） 暫無升跌，港交所 （00388） 跌0.5%。

【09：44】內房股下跌，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%，碧桂園 （02007） 跌近2%，雅居樂 （03383） 跌近4%。另一方面，旭輝 （00884） 逆市反彈近4%。

【09：36】大市早段跌約161點，報15294點，科指跌1.4%，報3030點。

【09：35】康希諾生物 （06185） 升幅擴大至兩成，重上100元，高見111.1元。

【09：34】美團 （03690） 早段跌2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 跌逾1%。

【09：32】康希諾生物 （06185） 逆市升逾13%，早段高見98.2元。

【09：30】小鵬汽車 （09868） 跌8%；蔚來 （09866） 跌逾7%；理想汽車 （02015） 逆市升3%。

【電動車】一文看清電動車廠10月交付量 小鵬汽車墮後、僅及蔚來理想一半

【09：25】【金融峰會】金管局余偉文致歡迎辭 強調峰會舉行展示香港是開放和回來了

【09：25】百勝中國 （09987） 績後造好，股價高開近5%。

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.8%，美團 （03690） 跌0.4%，恒指低開65點，開報15389點；科指跌0.9%，報3047點。

【09：13】期指開報15339點，跌117點。

【08：36】【新股IPO】多想雲6696截止認購日遇颱風 招股變動怎安排？

【08：31】恒指黑期跌73點，報15330點，道指期貨跌8點，報32677點。

【08：14】【HSBC滙豐】滙豐邵偉信退任財務總監 因未能成功爭取成為行政總裁？

【07：57】【業績｜餐飲股】百勝中國第三季經調整淨利潤升1.2倍 CFO：第四季經營環境未言樂觀、並受五因素夾擊

【07：45】【打風消息】天文台考慮中午12時至下午2時改掛8號風球 港股交易怎安排？

【07：45】港股ADR收報15290點，跌164點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.51元，較港收市價高0.46元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報223.09元，較港收市價低4.31元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報64.62元，較港收市價低1.48元或2.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場預期很大可能連續第4次加息0.75厘，但投資市場焦點已轉移至儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的會後講話。數據顯示美國經濟仍然強勁，市場憂慮加息步伐或未能降溫，道指一度挫近200點，午市跌幅收窄，收市跌79點，報32653點；標指跌15點，報3856點；納指跌97點或0.89%，報10890點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩