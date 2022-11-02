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【新股IPO】多想雲6696截止認購日遇颱風　招股變動怎安排？

股市 08:35 2022/11/02

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【新股IPO】多想雲6696截止認購日遇颱風　招股變動怎安排？

天文台預告將於正午至下午2時之間懸掛八號風球，多想雲 （06696） 原定今（2日）截止認購新股，公司指，若上午9時正至中午12時正期間任何時間，香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號「黑色」暴雨警告信號或發生極
端情況，預期申請登記會延後至明（3日）上午11時45分至中午12時正開始辦理。

至於透過白表eIPO服務於指定網站www.eipo.com.hk完成電子認購申請的截止時間順延一日，至明早上午11時30分，而透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬、以及指示經紀或託管商透過中央結算系統終端機發出電子認購指示的截止辦理申請登記時延至明早中午12時。而預期定價日亦會延至明日（周四）進行。

不過，公司提醒投資者，若是透過經紀或託管商申請認購股份，建議聯絡其經紀或託管商查詢發出有關指示的截止時間，該時間可能有別於上述截止時間。

反而，倘於今日上午9時正至中午12時正期間任何時間，香港並無懸掛八號風球，一切招股時間進程如常，並會於今日上午11時45分至中午12時正期間開始辦理申請登記。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具

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【新股IPO】內地營銷服務提供商多想雲6696今日起招股　一手入場費約4808元

編輯:姚卓然

港股 IPO 雲端 多想雲（06696） 天文台

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