  • 19°C
香港時間 : 20221102日 (週三) 08:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜餐飲股】百勝中國第三季經調整淨利潤升1.2倍　CFO：第四季經營環境未言樂觀、並受五因素夾擊

股市 07:57 2022/11/02

分享：

分享：

【業績｜餐飲股】百勝中國第三季經調整淨利潤升1.2倍　CFO：第四季經營環境未言樂觀、並受五因素夾擊

百勝中國（09987）第三季總收入爲26.8億美元，按年增加5%，而經調整淨利潤按年升1.17倍至2.08億美元，每股現金股息爲0.12美元。

集團指，第三季淨利潤按年增加 98%至2.06億美元，主要是由於經營利潤增加，部分被公司對美團（03690）按市值計價的股權投資淨虧損所抵銷。而經調整經營利潤爲3.18億美元，按年增加89%。

期內，系統銷售額較去年同期增加5%，其中肯德基和必勝客分別增加5%和7%。同店銷售額較去年同期持平，其中肯德基與去年同期持平，必勝客增加2%。

第三季，集團共淨新增239家門店，截至9月底，門店總數達到12,409家。餐廳利潤率爲18.8%，去年同期爲 12.2%。

集團指新冠疫情在第三季度繼續影響經營和業績。由於中國持續實行疫情防控措施，出行和社交活動受到影響。百勝中國首席財務官楊家威先生指出，第三季度餐廳利潤率有所提升，經營利潤實現顯著增長，這得益於集團在調整成本結構、提升運營效率和獲取臨時補助方面的努力。

楊家威再指，相較過去幾個季度受同店銷售下降的嚴重影響，集團在上季受益於銷售按季改善帶來的良好經營杠桿。

展望第四季度，集團預期疫情形勢仍存在不確定性。10月的情况相較於9月更爲嚴峻。疫情的反覆加之經濟下行的壓力，和謹慎的消費行爲極有可能會對銷售產生不利影響。同時，集團仍面臨通脹帶來的成本壓力。第四季度在銷售和利潤方面是傳統的淡季，因此盈利能力可能更容易受到銷售和運營波動帶來的影響。

相關文章:

【中概股】百勝中國會否由美國退市？　CEO：「兩邊一齊做」、對雙重上市首日入北水感驚喜

【港股通】百勝中國轉主要上市首日、即納上交所港股通　與B站、阿里巴巴納北水標準不同？

【業績｜餐飲股】百勝中國升逾1%　次季經調整淨利潤下降55%　CFO：第三季復甦仍持審慎態度

編輯:姚卓然

港股 百勝中國（09987） 必勝客 疫情 餐飲股

上一篇文章

【ET開市直擊】中港憧憬防疫放寬急彈 後市部署策略分析（歡迎觀眾問股）

下一篇文章

【打風消息】天文台考慮中午12時至下午2時改掛8號風球　港股交易怎安排？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【內房危機】碧桂園一筆境內債曾挫兩成觸發臨時停牌、股價跌逾7%　內房股重災龍湖跌逾11%
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【美股收市】道指飈828點 納指升逾2.8% 英特爾抽升1成領跑大市 蘋果漲逾7%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升129點　中概股指數仍跌3%（不斷更新）
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】大型科技股本周急挫　瑞銀指股價仍然偏貴
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【美股焦點】Tesla馬斯克成功收購Twitter　通用汽車隨即停止投放廣告
【打風消息】天文台考慮中午12至2時發出8風球　港股起碼有半日市
【打風消息】天文台考慮中午12至2時發出8風球　港股起碼有半日市
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款