▲ 【業績｜餐飲股】百勝中國第三季經調整淨利潤升1.2倍 CFO：第四季經營環境未言樂觀、並受五因素夾擊

百勝中國（09987）第三季總收入爲26.8億美元，按年增加5%，而經調整淨利潤按年升1.17倍至2.08億美元，每股現金股息爲0.12美元。

集團指，第三季淨利潤按年增加 98%至2.06億美元，主要是由於經營利潤增加，部分被公司對美團（03690）按市值計價的股權投資淨虧損所抵銷。而經調整經營利潤爲3.18億美元，按年增加89%。

期內，系統銷售額較去年同期增加5%，其中肯德基和必勝客分別增加5%和7%。同店銷售額較去年同期持平，其中肯德基與去年同期持平，必勝客增加2%。

第三季，集團共淨新增239家門店，截至9月底，門店總數達到12,409家。餐廳利潤率爲18.8%，去年同期爲 12.2%。

集團指新冠疫情在第三季度繼續影響經營和業績。由於中國持續實行疫情防控措施，出行和社交活動受到影響。百勝中國首席財務官楊家威先生指出，第三季度餐廳利潤率有所提升，經營利潤實現顯著增長，這得益於集團在調整成本結構、提升運營效率和獲取臨時補助方面的努力。

楊家威再指，相較過去幾個季度受同店銷售下降的嚴重影響，集團在上季受益於銷售按季改善帶來的良好經營杠桿。

展望第四季度，集團預期疫情形勢仍存在不確定性。10月的情况相較於9月更爲嚴峻。疫情的反覆加之經濟下行的壓力，和謹慎的消費行爲極有可能會對銷售產生不利影響。同時，集團仍面臨通脹帶來的成本壓力。第四季度在銷售和利潤方面是傳統的淡季，因此盈利能力可能更容易受到銷售和運營波動帶來的影響。

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編輯:姚卓然