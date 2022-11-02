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【AMD業績】盈警股AMD盤後反升4%　數據中心收入大增45%　惟受累PC市場需求弱

股市 06:21 2022/11/02

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【AMD業績】盈警股AMD盤後反升4%　數據中心收入大增45%　惟受累PC市場需求弱

AMD（超微半導體，美：AMD）公布第三季業績，截至9月24日止3個月，收入按年增29%至55.65億美元，市場預期為56.2億美元，純利6600萬美元，急跌93%，每股盈利0.04美元。經調整利潤增23%至10.95億美元，經調整每股盈利0.67美元，市場預期為0.68美元。毛利率由48%跌至42%，經調整毛利率由48%升至50%。

AMD指出，純利6600萬美元，因收購Xilinx（賽靈思）增加無形資產攤銷，以及增加研發的投資，但獲1.35億美元稅務優惠所抵銷。

AMD近月為市場熱炒股份，經常登上美股20大成交榜。由於已發布盈警，公布業績後，AMD盤後股價升4.1%，報62.12美元。AMD下調全年收入預測，由263億美元下調至235億美元。

按收入分類方面，數據中心收入大增45.2%至16.09億美元，經營利潤增64%至5.05億美元。

遊戲部門收入增長13.7%至16.31億美元，但經營利潤下降4成，因顯示卡價格下跌，以及支出增加。不過市場仍看好微軟Xbox及Sony PS5的遊戲主機需求。

嵌入式產品收入13億美元，大增15.5倍，受Xilinx嵌入式產品所推動，經營利潤增26.6倍至6.35億美元，反映收購新業務帶來的效益。

不過，客戶部門收入跌40%10億美元，主要因為在PC電腦市場需求疲弱，以及供應鏈庫存大幅調整，令處理器出貨量大減。

【美股業績】AMD盈警　預告第三季收入僅增長29%　低於指引的55%

【美企業績】AMD季績雖勝預期惟展望未見明朗　股價盤後跌近7%

記者：譚志偉

美股 業績公布 數據中心 XBOX 顯示卡 Sony 處理器 AMD

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