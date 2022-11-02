【恒大危機】恒大子公司 遭盛京銀行追討逾300億人幣貸款

仍然停牌的內房股中國恒大(03333)宣布， 旗下子公司收到遼寧省瀋陽市中級人民法院發出的執行通知書，該子公司是民事訴訟案件的被告人，原告人是盛京銀行(02066)。 原告人於2020年至2021年期間向集團提供資金，合共325.95 億元人民幣。該子公司持有新疆廣匯實業投資集團 40.96% 股權，約值21.16億元人民幣，該子公司以30.99%股權，約值16億元人民幣，向盛京銀行提供質押擔保。 因該行未能收回資金，向法院提出起訴。

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恒大表示，根據該通知，該質押項下的該質押股權已被執行，盛京銀行可拍賣、變賣該質押股權，對所得價款在 擔保的325.9億元人民幣範圍內優先受償；及該子公司須承擔訴訟費 、保全費約1.63億元人民幣。於公告日期，該質押股權尚未被拍賣或變賣。恒大將適時另行刊發公告，以告知其股東及潛在投資者有關該訴訟之任何重大進展。

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