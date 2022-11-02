邁向125周年天星小輪首辦攝影比賽 16位得獎者如從『人、情、味』中特圍? 即日起可到中環天星碼頭欣賞優勝作品

為慶祝香港特別行政區成立廿五周年及迎接天星小輪邁向一百廿五周年，天星小輪有限公司 (「天星小輪」) 首度舉辦「天星小輪『人、情、味』攝影比賽」，十六位優勝者於周二（1日）誕生，頒獎典禮也同日於中環天星碼頭舉行。

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是次天星小輪攝影比賽，反應熱烈，共收到1,300多幀參賽相片及60段短片。8位專業評判最後在兩個組別各選出金﹑銀﹑銅獎及五個優異獎。榮譽評審團認為，是次比賽的主題是環繞「人﹑情﹑味」，但要用鏡頭捕捉「人﹑情﹑味」並不簡單，不單要有超凡的攝影技巧，更要有敏銳的觀察力，而最重要的是他們對天星的濃厚感情。我們十分欣喜是次比賽中有不少驚艷之作，水準十分高。

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運輸及物流局局長林世雄說:「今次比賽有雙重意義，一方面是為慶祝香港特別行政區成立二十五周年，另一方面是慶祝天星小輪邁向一百二十五周年。我們很高興看到天星小輪在秉承傳統之餘，一直追求進步，採用創新科技持續提升服務質素和推動環保。」

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他續說:「特區政府期待與天星小輪在不同方面繼續攜手合作，相信隨着政府穩控疫情，以及放寬入境檢疫安排，香港將會迎來旅遊業的復蘇。我相信憑藉天星小輪豐富的經驗，以及公司秉持傳統、力求創新的精神，定必繼續為市民及旅客提供充滿『人、情、味』的渡輪服務。」

天星小輪總經理周卓賢在頒獎典禮後說:「天星小輪不單是傳統的交通工具，它更是香港的標誌，曾被《國家地理旅遊雜誌》列入『人生五十個必到景點』及被美國旅遊作家協會 (Society of American Travel Writer) 評為『全球十大最精彩渡輪遊』。天星歷史悠久，每個角落也充滿人﹑情﹑味。很高興今次攝影比賽能讓市民﹑攝影愛好者把天星不同面貌及動人場景展現出來。」



他續說:「天星小輪由以往是主要過海交通工具漸變為輔助交通工具，過去五十年渡海交通發展蓬勃，先後開通三條汽車隧道及四條地鐵線，令渡輪客量流失。1971年海底隧道仍未開通，全年過海人次達2.4億，及至2021年渡輪整體客量已跌至1,300萬人次(當中天星小輪佔960萬人次)，五十年間過海渡輪客量銳減95%。在此期間，地鐵及巴士不斷開辟新線，把乘客從各區，尤其是偏遠新區，便捷舒適地跨海直接送達市中心。反觀碼頭反而愈搬愈遠，天星小輪早已被貶為非主流交通工具，不得不靠遊客養命。」他呼籲特區政府盡快撤銷入境限制，實現國際聯通零障礙，讓香港盡快復常，吸引全球商務及消閑旅客，天星現正積極『備戰』，準備迎接全球旅客回歸。

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天星小輪「人﹑情﹑味」攝影比賽獎品豐富，金獎得主可獲香港美利酒店二人兩晚住宿﹑天星小輪 1:110 模型連幸運號碼證書﹑免費乘搭天星小輪一年，其他獎品包括天星維港遊船票﹑香港美利酒店二人豐富晚餐及特製香港郵政心思心意郵票。



市民由即日起可到中環天星碼頭欣賞16個優勝作品。

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記者：陳詠妍