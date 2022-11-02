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【券商點睇】行業下行拖累業績 中聯重科盈測遭調低

股樓投資 11:03 2022/11/02

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天風證券表示，行業下行調整影響中聯重科（01157）業績。公司第三季收入93.49億元（人民幣，下同），按年跌21.9%，相較於上季減少17.17%；歸母淨利潤4.53億元，按年降49.72%，較上季減少44.06%。公司盈利能力有所回落，單季毛利率21.4%，按年跌0.64個百分點；淨利率4.9%，按年跌2.58個百分點。

【同場加映】青姐話：跌跌跌 仲有乜未跌？

中聯重科擬使用自有資金回購部分公司股份，用於實施員工持股計劃，回購價格為不超過每股9.19元，回購股份數量不低於公司總股本的2.5%，且不超過總股本的5%。截至9月30日，已回購股份佔公司總股本的2.74%。該行認為，此次回購體現公司對長期內在價值的堅定信心，提升投資者對公司長期投資的信心。

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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綜合考慮公司業務下游可能不及預期、國內疫情和宏觀調控等影響，天風證券下調其盈利預測，預計2022至2024年公司歸母淨利潤分別為36.71億元、39.66億元和53.81億元，對應預測市盈率分別約為13倍、12倍和8.9倍，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

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撰文：林衛

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港股 買入 回購 中聯重科（01157）

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